All überall auf den Giebelspitzen

Besinnlicher Advent hin, stille Zeit her – es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn’s dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Dieses Sprichwort gilt leider auch in der Vorweihnachtszeit, wie ein Delmenhorster Bürger in seiner adventlichen Hochstimmung jüngst erfahren musste. Dieser Herr gefällt sich alle Jahre wieder in der Rolle des Lichtmeisters. Denn er pflegt sein Haus im Advent üppig zu illuminieren. Und weil seine Lichterketten nun leider nicht allein durch glühende Vorfreude aufblitzen, hat er es nun mit anonymen Aktivisten zu tun.

In deren Logik ist es aus energie- und klimapolitischen Gründen unstatthaft, dem herannahenden Fest der Geburt Christi einen Lichterteppich zu bereiten. Der Delmenhorster fand ein entsprechendes Schreiben in seinem Briefkasten mit der unmissverständlichen Aufforderung, das Beleuchtungs-Brimborium umgehend abzuschalten. Sonst geschehe „die Abschaltung durch Dritte“. Heißt im Klartext, dass irgendwelche zwielichtigen Gestalten ungebetenerweise die Lichtlein löschen.

Weder der Licht-Enthusiast noch die Polizei wissen, um wen es sich beim Absender des Briefes genau handelt. Die Beamten tappen trotz der hell erleuchteten Bude bis dato im Dunkeln. Das Schreiben ist eher vage mit „Die letzte Generation“ unterzeichnet, was aber nicht der Wahrheit entsprechen muss. Es könnten ja auch lichtscheue Trittbrettfahrer aus der Nachbarschaft sein, denen der Sternhagel nicht gefällt. Bleibt zu hoffen, dass den Briefschreibern vielleicht doch noch ein Licht aufgeht. Der Besinnlichkeit wegen. (nyf)