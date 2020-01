Aktuelle Lage im Iran: Was wir wissen und was nicht

Der Iran hat in der Nacht zum Mittwoch mit einem Vergeltungsangriff auf US-Militärbasen im Irak auf die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftschlag reagiert.

Zugleich kam es am Mittwochmorgen zum Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran – und zu einem Erdbeben in der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr.

Die Faktenlage zu diesen Ereignissen in der Region und möglichen Zusammenhängen ist dabei noch weitgehend unklarklar. Schwäbische.de hat deshalb die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst und erklärt, was wirklich Fakten sind - und was Spekulation. Außerdem werden die wichtigsten Einschätzungen der Lage von Experten und der Politik erklärt – und die Auswirkungen auf den Ölpreis und Weltwirtschaft.

Was wir wissen:

Was ist über den Vergeltungsangriff auf US-Militärbasen im Irak bekannt?

In der Nacht zum Mittwoch sind in den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Angaben über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor.

Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP beobachten nach den Raketenangriffen intensive Bewegungen von Kampfjets am Himmel über der irakischen Hauptstadt Bagdad. Sie konnten allerdings zunächst nicht identifizieren, zu welchen Streitkräften die Flugzeuge gehörten. Fest steht: In Erbil stationierte 115 Bundeswehrsoldaten blieben unverletzt. Die Bundesregierung prüft dennoch einen Teilrückzug der Soldaten aus der Region.

Was ist über den Flugzeugabsturz bei Teheran bekannt?

Eine ukrainische Passagiermaschine ist am Morgen in der Nähe des Imam-Chomeini-Flughafens der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Nach Angaben der Hilfsorganisation iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben. Laut ukrainischen Angaben soll es 173 Opfer geben, was sich mit geringen Abweichungen mit iranischen Angaben deckt.

Was ist über das Erdbeben bei Buschehr bekannt?

In der Nähe des einzigen iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat es am Mittwochmorgen ein Erdbeben der Stärke 4,5 gegeben. Das Zentrum des Bebens lag weniger als 50 Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt und ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Die Erschütterung war laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Irna auch in Buschehr zu spüren. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden am Kraftwerk gab es zunächst nicht. Der Iran liegt auf mehreren tektonischen Bruchlinien und wird regelmäßig von Erdbeben erschüttert. Ende Dezember hatte es nahe Buschehr ein Erdbeben der Stärke 5,1 gegeben.

Wie reagiert der Ölpreis auf die Entwicklung in der Region?

Die Finanz- und Rohstoffmärkte haben zunächst stark auf die Raketenangriffe auf US-Stützpunkte im Irak reagiert. Dann aber kehrte schnell eine Beruhigung ein. Die Ölpreise sind am Mittwoch nach dem Raketenangriff auf US-Stützpunkte gestiegen.

Die Notierungen erreichten zeitweise neue mehrmonatige Höchststände. Am Ölmarkt setzte jedoch am frühen Morgen eine Gegenbewegung ein und der Preisanstieg hielten sich am Morgen in Grenzen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69,17 US-Dollar. Das sind 90 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 63,32 Dollar.

Was wir nicht wissen:

Wie viele Opfer gab es bei dem Vergeltungsangriff aus US-Militärbasen?

Dazu gibt es keine gesicherten Angaben. US-Präsident Trump twitterte in der Nacht: „Alles ist gut!“ – was als Hinweis darauf verstanden werden könnte, dass es keine Opfer gab.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. Januar 2020

Trotzdem sagte Trump, mögliche Opfer und Schäden würden erst bewertet. Die iranischen Revolutionsgarden teilten dagegen mit, bei der „Operation Märtyrer Soleimani“ sei der mit 35 Raketen attackierte Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad „vollständig zerstört“ worden. Auch das ist bislang unbestätigt.

Was ist die Ursache für den Flugzeugabsturz bei Teheran – und gibt es einen Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt in der Region?

Weitgehend ohne Zweifel steht fest, dass die Maschine der ukrainischen Airline vollständig zerstört wurde und es keine Überlebenden gibt. Die um kurz nach 05.00 Uhr Ortszeit gestartete Maschine mit der Flugnummer PS752 stürzte ersten Erkenntnissen zufolge in ein offenes Feld nahe dem Teheraner Vorort Parand. Das Flugzeug hätte gegen 8.00 Uhr Ortszeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew landen sollen. Die iranische Luftfahrtbehörde führte den Crash schnell auf einen technischen Defekt zurück, wie der iranische Nachrichtensender Chabar unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtete.

Wie diese so kurz nach dem Absturz am Mittwochmorgen zu dem Schluss eines Technikfehlers als Ursache kam, blieb zunächst offen. Die Unglücksursache steht gegenwärtig definitiv nicht fest, ebenso sind vermutete Zusammenhänge mit dem Konflikt zwischen den USA und Iran oder ein möglicherweise unabsichtiger Abschuss des Flugzeugs gegenwärtig Spekulation. Berichte, dass sich unter den Absturzopfern auch drei Deutsche befinden, sind bislang auch nicht bestätigt worden. Etliche Fluggesellschaften, darunter die Lufthansa, haben Flüge nach Teheran bis auf Weiteres gestoppt.

Wurde das Atomkraftwerk Buschehr bei dem Erdbeben beschädigt?

Dazu gibt es bislang keine gesicherten Angaben. Nach ungesicherten Angaben von Behörden im Staatsfernsehen wurden von den Rettungsteams zunächst weder Schäden noch Verletzte gemeldet.

Ausblick: Droht nach den iranischen Vergeltungsschlägen ein offener Krieg in der Region?

Der einflussreiche US-Senator Lindsey Graham hat den Angriff des Irans auf von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak in der Nacht auf das Schärfste verurteilt. „Das war ein kriegerischer Akt“, sagte Graham am Dienstag (Ortszeit) dem TV-Sender Fox News. US-Präsident Donald Trump habe alle Befugnisse, darauf zu antworten, sagte der Trump-Verbündete Graham.

Doch Trumps Twitter-Reaktion „Alles ist gut“ ist bereits als moderatere Reaktion zu werten. Die iranische Regierung selbst hat die Raketenangriffe als „verhältnismäßigen“ und rechtmäßigen „Akt der Selbstverteidigung“ bezeichnet. „Wir streben nicht nach einer Eskalation oder Krieg, aber wir werden uns gegen jede Aggression verteidigen“, schrieb Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in der ersten offiziellen Regierungsstellungnahme nach den Angriffen am Mittwoch auf Twitter.

Zugleich haben unter anderem Japan, US-Bischöfe und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem Ende der Gewalt und zu Diplomatie aufgerufen.

Nahostexperte Michael Wrase schließt sich deshalb in einer Einschätzung der Lage für Schwäbische.de Beobachtern in den USA an, die die iranischen Vergeltungsattacken als „sorgsam dosierte Antwort“ auf die Tötung ihres Generals durch die USA einordnen. Der Iran rechne offenbar nicht mit amerikanischen Gegenschlägen und hat – auf diversen diplomatischen Kanälen – den USA sicherlich signalisiert, dass es an einer weiteren Eskalation kein Interesse hat. Mit den Vergeltungsschlägen der zurückliegenden Nacht habe man Racheversprechen Taten folgen lassen und die Geistlichkeit um Revolutionsführer Ali Khamenei habe ihr Gesicht gewahrt. Es liege nun an Trump, eine weitere Eskalation zu verhindern.