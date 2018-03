Akhanli und der lange Arm der türkischen Justiz

Der lange Arm der türkischen Justiz reichte bis nach Spanien: Der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli hatte im vergangenen Jahr wegen eines Festnahme-Ersuchens von Interpol eine Nacht in einer Einzelzelle in Granada verbracht und durfte danach zwei Monate lang Spanien nicht verlassen. Daraus ist jetzt ein Buch entstanden.

„Verhaftung in Granada oder Treibt die Türkei in die Diktatur?“ So lautet der Titel des Buchs von Akhanli, der in der Türkei geboren wurde und dort dreimal im Gefängnis saß. Akhanli nimmt nicht nur die türkischen Konflikte in den Blick, sondern auch Holocaust und spanischen Bürgerkrieg und mahnt, wie wichtig es sei, sich immer wieder zu erinnern. Als Schuld bedrückt ihn, dass er als politischer Aktivist auch Verantwortung am Leid seiner engsten Angehörigen empfindet.

„Als ich nach der Leibesvisitation an jenen Ort zurückkehren musste, an den ich nie wieder wollte, wurde ich von all meinen Traumata aus alten Zeiten heimgesucht“, schreibt Akhanli zu seiner Haftzeit in Spanien, die den Andalusien-Urlaub mit seiner Freundin Perihan im August 2017 jäh beendete. Wieder gegenwärtig wird ihm die erste Verhaftung im Mai 1975, nachdem er an einem Kiosk eine Zeitschrift mit rotem Stern gekauft hatte. Fünf Jahre später ging Akhanli in den Untergrund gegen den Militärputsch, 1985 wurde er verhaftet und saß zweieinhalb Jahre im Militärgefängnis von Istanbul. Die dritte Verhaftung erfolgte 2010, als Akhanli bereits deutscher Staatsbürger war und in die Türkei flog. Der Wunsch, seinen Vater vor dessen Tod noch einmal zu sehen, wurde so vereitelt. Der Vorwurf der Justiz, 1989 an einem Raubüberfall beteiligt gewesen zu sein, führte 2017zur Festnahme in Spanien. Diesen Schrecken hat der Schriftsteller während seines Zwangsaufenthalts in produktive Energie verwandelt: „Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal gewonnen habe.“ (dpa)