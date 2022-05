Sie wurden in Großbritannien, Spanien und jetzt in Deutschland nachgewiesen. Sie breiten sich rasant aus und sorgen für Fieber und Hautausschlag. Derzeit setzen Affenpocken die Öffentlichkeit in Alarmbereitschaft. Plötzlich sind alte Fragen wieder da: Wie kann ich mich schützen? Gibt es eine Impfung? Kommt es zu einem neuen Lockdown? Die Sensibilität bei dem Thema ist verständlich. Corona, die Fehler der Politik und der gesellschaftliche Umgang mit der Pandemie haben uns so weit gebracht. Vorsicht ist richtig, Panik ist es aber nicht. Denn Affenpocken sind nicht Corona.

Deutschland hat seit Jahrzehnten für den Ernstfall vorgesorgt. Bund und Länder halten Impfstoffreserven gegen Pocken-Viren in Höhe von 100 Millionen Dosen bereit.

Forscher gehen nicht von einer zweiten Pandemie aus. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland derzeit „als gering“ ein. Andere Virologen gehen von einer „punktuellen“ Ausbreitung der Affenpocken aus. Eine neue Pandemie werde es nicht geben. Affenpocken seien in West- und Zentralafrika heimisch. Dort gebe es regelmäßig Ausbrüche bei Menschen, sie seien aber relativ klein.

Vorsicht ist dennoch geboten, sagt die WHO. Dabei ist es nicht nur wichtig, das Infektionsgeschehen zu beobachten. Es geht auch darum, dass die Pocken nicht als Homosexuellen-Krankheit stigmatisiert werden. In einer mit Skepsis aufgeladenen Gesellschaft könnte dies Ausgrenzung und Hass Tür und Tor öffnen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Gesundheitspolitiker austarierte Entscheidungen treffen und die wissenschaftliche Erkenntnislage genau analysieren.

Bei den Diskussionen über Affenpocken darf man auch nicht vergessen, dass Corona uns vieles gelehrt hat. Die Pandemie hat uns sensibler für Übertragungen von Infektionen gemacht und uns Werkzeuge aufgezeigt, mit denen wir das Virus bekämpfen können. All das wird uns helfen, den Affenpocken keine Macht über unser Leben zu geben.