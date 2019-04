AfD-Vizepräsidenten im Parlament: Auch im Süden wird dies verhindert

In Baden-Württemberg würde die AfD seit 2016 eigentlich einen stellvertretenden Landtagspräsidenten stellen – hätten die Fraktionen nach der vergangenen Landtagswahl nicht ein ungeschriebenes Gesetz des Parlaments geändert. Nach diesem ist dieser Posten bislang der drittstärksten Fraktion zugefallen – in dieser Legislaturperiode also eigentlich der AfD.

Grüne, CDU, SPD und FDP hatten sich nach der Wahl jedoch darauf verständigt, die Zahl der Vizepräsidentenposten von zwei auf einen zu halbieren. Während CDU und die Liberalen für diesen Schritt vor allem finanzielle Gründe anführten, haben Grüne und SPD deutlich gemacht, dass sie keinen Landtagsvizepräsidenten der AfD wollen.

Das hatte ihnen die Kritik der Rechtspopulisten eingebracht. Deren damaliger Fraktionsvize Emil Sänze hatte nach der Entscheidung Widerstand angekündigt. Geändert hat sich an der Anzahl jedoch der Posten jedoch nichts. „Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz, dass sich auch die ‚Vize-Besetzung‘ nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen richtet“, sagte die aktuelle Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) der „Schwäbischen Zeitung“.

„Es gibt kein ungeschriebenes Gesetz, das eine bestimmte Zahl von Vizepräsidenten vorschreiben würde. Die Zahl der ‚Vize-Besetzung‘ hat schon immer variiert“, so Muhterem Aras weiter. Derzeit vertritt sie lediglich die Christdemokratin Sabine Kurtz im baden-württembergischen Landtag.

In Bayern ist die Situation derzeit ähnlich wie im Bund – die AfD stellt derzeit keinen stellvertretenden Parlamentspräsidenten, weil kein Kandidat die nötigen Stimmen erhält. Wie in Berlin soll im Münchner Maximilianeum jede der Fraktionen mit einem Stellvertreter im Präsidium vertreten sein. So steht es jedenfalls in der Geschäftsordnung. In Bayern sind es derzeit also sechs Posten – der der AfD ist seit der Landtagswahl im Oktober 2018 vakant.

Das Plenum stimmt über die Kandidaten der jeweiligen Fraktionen ab. Für die Wahl benötigt ein Bewerber eine einfache Mehrheit der Stimmen. Aktuell sind es 103. Der Kandidat der AfD, Raimund Swoboda, hat diese Zahl jedoch bei weitem verfehlt. Bei der Abstimmung im vergangenen Oktober stimmten 27 Abgeordnete für ihn, 153 dagegen.

Grundsätzlich kann eine Fraktion, die keinen Vizepräsidenten stellt, „in jeder Plenarsitzung eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen“, erklärt ein Sprecher des bayerischen Landtags.