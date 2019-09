AfD mit höchster Fehlquote bei namentlichen Abstimmungen

Aus den Lautsprechern auf dem Unimog, von dem aus die Anheizer die Sprechchöre der Demonstranten dirigieren, erklingt „Hells Bells“ von AC/DC – und zwar in dem Moment, als der Zug in die Straße vor der ZF-Zentrale in Friedrichshafen einbiegt. „Wo ist der Vorstand?“, brüllen die Mitarbeiter des Autozulieferers und schauen hoch zum sechsten Stock des futuristischen Gebäudes, der Etage, auf der ZF-Chef Wolf-Henning Scheider sein Büro hat. Zuvor sind sie von Werk 2 in einem Protestzug durch die Bodenseestadt gezogen und haben am Sitz des ...