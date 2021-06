AfD-Chef Meuthen imVisier der Staatsanwälte

AfD-Chef Meuthen könnte strafrechtlich belangt werden. Unterdessen ist seine größte Rivalin Alice Weidel in eine andere Affäre verwickelt – es geht um Einladungen in Luxushotels und Anmeldungen unter falschen Namen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat in der Affäre um illegale Parteispenden aus der Schweiz die Aufhebung der Immunität von AfD-Parteichef Jörg Meuthen beantragt. Das berichtet der „Spiegel“. Über den Antrag entscheidet jetzt das Europaparlament in Brüssel, dem Meuthen angehört. Dieser sagt auf Nachfrage: „Vermutlich ist dieser Antrag gestellt. Er liegt uns bislang aber noch nicht vor.“

Die Staatsanwaltschaft sieht offenbar einen Anfangsverdacht auf eine Straftat gegeben. Worum geht es? Ähnlich wie schon bei Meuthens Rivalin, der Fraktionschefin Alice Weidel, stehen Spenden aus der Schweiz im Mittelpunkt, die Meuthen nicht korrekt gemeldet hat. Konkret geht es um die PR-Firma Goal AG, die Meuthen 2016, damals Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, mit einer Werbekampagne unterstützte, die 90 000 Euro gekostet hat.

Auf Nachfrage der Bundestagsverwaltung, die für die Finanzkontrolle der Parteien zuständig ist, gab die AfD eine Liste von Spendern an, die aber wohl gefälscht war. Es handelte sich um Strohleute, um die wahre Herkunft der Spender zu verschleiern. Die Bundestagsverwaltung bewertete den Vorgang als illegale Spende und verhängte eine Strafe von 270 000 Euro, der dreifachen Spendenhöhe. Meuthen sagt, dass er den Ermittlungen gelassen entgegen sehe, zivilrechtlich seien sie seit über einem Jahr abgeschlossen.

Weniger gelassen geht die AfD mit der angeblichen Einflussnahme eines Netzwerks um den Unternehmer Tom Rohrböck um. AfD-Bundesschatzmeister Carsten Hütter kündigte eine interne Untersuchung an. Röhrbock betreibt Online-Plattformen und Investmentfirmen. Involviert in die Affäre soll erneut Weidel sein. Sie bestätigte, dass der Unternehmer Zugang zu einer Gruppe von rund 40 Bundestagsabgeordneten und weiteren AfD-Funktionären gehabt habe. Laut Medienberichten ließen sich einige Funktionäre, darunter Weidel, von Rohrböck in Luxushotels einladen. Dabei habe die Fraktionschefin teilweise unter falschem Namen eingecheckt.