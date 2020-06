AfD Brandenburg steht unter Extremismusverdacht

Was für ein Wetterwechsel: Bis Samstagnachmittag haben Sonnenschein und sommerliche Temperaturen für ordentlich Betrieb in den Strandbädern und an den Uferpromenaden gesorgt. Am Abend zogen dann dunkle Gewitterwolken auf, die sich unterschiedlich stark über der Bodenseeregion ergossen. Während in Lindau die Hintere Insel unter Wasser stand, blieb es in Friedrichshafen ruhig. Dass in der einen Stadt in Summe bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter fielen und in der anderen nur 15,6 Liter, ist Wetterexperte Roland Roth zufolge teilweise Zufall.