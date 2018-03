AfD blitzt mit Vorstoß für umfassende Grenzkontrollen ab

Das Wildschwein, das sich am Dienstagnachmittag ins Foyer des Aalener Ostalb-Klinikums verirrt hatte und dann von der Polizei erschossen worden war, schlägt inzwischen auf allen Kanälen hohe Wellen. Denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass es sich bei dem Tier keinesfalls um ein frei lebendes Wildschwein aus dem nahen Wald gehandelt hat, sondern dem Wasseralfinger Jäger Alfred Roder gehörte. Er hielt es in seinem Gehege am Fuße des Wasseralfinger Katzenbuckels als zahmes, an Menschen gewöhntes Tier.