AfD-Abgeordnete verlassen Gedenkfeier für NS-Opfer

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Schwere Verbrennungen hat sich eine Frau bei einem Betriebsunfall zugezogen. Die Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Am Mittwochmorgen wurde eine Streife kurz nach 7 Uhr in eine größere Firma in einen Ortsteil von Dinkelsbühl gerufen. Eine 20-jährige Frau hatte Frühstück in der betriebseigenen Kantine serviert.

Dabei war ihr eine Kanne auf dem Servierwagen umgefallen und etwa 1,5 Liter kochendes Wasser über ihre Beine und in die Schuhe gelaufen.