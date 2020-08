Ärztepräsident: Polizei muss Quarantäne überwachen

Von Schwäbische Zeitung

Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/ Die Grünen, Agnieszka Brugger, hat sich vor Kurzem bei der Stiftung Liebenau über die Arbeit in den sozialen Handlungsfeldern informiert. Dabei ging es vorrangig um die Hürden bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Pflegebranche, wie die Stiftung Liebenau in einem Bericht schreibt.

Welche Chancen ergeben sich mit dem neuen Bundesteilhabegesetz?