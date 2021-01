Ärger um Astrazeneca-Impfstoff: Darum geht es in den brisanten Meldungen

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca soll am kommenden Freitag in der EU zugelassen werden. Rund um den neuen Impfstoff gibt es jedoch aktuell heftige Diskussionen aus unterschiedlichen Gründen.

Einerseits sorgen Lieferengpässe für Empörung in der EU, andererseits machen Meldungen über eine geringe Wirksamkeit die Runde.

Wir erklären, worum es in beiden Punkten genau geht.

DEBATTE ÜBER WIKRGRAD VON ASTRAZENECA

Worum geht es bei den Meldungen?

Die "Bild"-Zeitung sowie das "Handelsblatt" berichten unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Wirksamkeit des Astrazeneca Impfstoffes bei Menschen über 65-Jahren nur bei etwa 8 Prozent liege.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung hatten Bund und Länder bislang geplant, den Astrazeneca-Impfstoff gerade für ältere Menschen einzusetzen, die zu Hause leben und aus Alters- oder Krankheitsgründen die Impfzentren nicht aufsuchen können. Das Vakzin ist einfacher zu transportieren als etwa der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer.

Warum sind die Berichte so brisant?

Ältere Menschen werden in Deutschland wie auch in Großbritannien und anderen Ländern mit Priorität geimpft, weil sie ein besonders großes Risiko für schwere Verläufe bei Covid-19 haben. Deshalb ist es wichtig, dass ein Impfstoff gerade auch Senioren gut schützt. Die aktuellen Meldungen über eine schwächere Wirkung des Astrazeneca-Impfstoffes betrifft genau diese Risikogruppe der über 65-Jährigen.

Eigentlich war erwartet worden, dass der Impfstoff von Astrazeneca am Freitag in der EU zugelassen wird, in Großbritannien wird er bereits in großem Stil eingesetzt. Ob die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nun aber die Freigabe erteilt, ist nach den aktuellen Berichten offen.

Wie reagiert Astrazeneca auf die Meldungen?

Der Konzern räumte ein, dass die ersten veröffentlichten Daten über die Wirkung des Impfstoffs in der Tat ausschließlich auf einer Studie bei jüngeren Probanden beruhen.

Eine Sprecherin von Astrazeneca wies die Berichte allerdings als "völlig unkorrekt" zurück. Das Unternehmen verwies unter anderem darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) ältere Menschen mit einschließe. Auch habe ein Beratungskomitee für Impfungen den Einsatz des Impfstoffs bei Senioren unterstützt.

Zudem habe eine im November im Fachblatt "Lancet" veröffentlichte Studie gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse. Allerdings heißt es in einer späteren "Lancet"-Veröffentlichung auch, dass es wegen geringer Fallzahlen in der entscheidenden klinischen Studie noch wenig Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen gebe.

Bereits im Herbst hatte es Kritik am Studiendesign und der Auswertung der Daten von Astrazeneca und der Oxford University gegeben. Der Konzern hatte zunächst Probleme bei der Wirksamkeitsstudie aufgrund einer Dosierungspanne eingeräumt.

Wie reagiert die Politik auf die Meldungen?

Das Bundesgesundheitsministerium veröffentlichte am Dienstagmorgen eine Erklärung, nach der sich "Bild" und "Handelsblatt" bei ihrer Interpretation der Daten geirrt haben könnten: "Auf den ersten Blick scheint es so, dass in den Berichten zwei Dinge verwechselt wurden", erklärte das Ministerium. "Rund acht Prozent der Probanden der Astrazeneca-Wirksamkeitsstudie waren zwischen 56 und 69 Jahren, nur drei bis vier Prozent über 70 Jahre." Daraus lasse sich aber nicht eine Wirksamkeit von nur acht Prozent bei Älteren ableiten.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits zuvor erklärt, er wolle sich nicht an Spekulationen über die angeblich schlechtere Wirksamkeit bei über 65-Jährigen beteiligen.

Ich glaube, diese Meldung ist übertrieben. EU-Abgeordneter Peter Liese (CDU)

"Ich halte wenig davon, das jetzt in Überschriften spekulativ zu machen", sagte Spahn am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Er sagte, man werde auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, "welche Altersgruppen zuerst mit diesem Impfstoff geimpft werden".

Der EU-Abgeordnete Peter Liese (CDU) sieht die Berichte kritisch. "Ich glaube, diese Meldung ist übertrieben", sagte er am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Vielmehr solle man die bevorstehende Zulassung des Impfstoffs am Freitag abwarten und nicht spekulieren.

Was unterscheidet die Impfstoffe von Astrazeneca und Biontech/Pfizer sowie Moderna?

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind mRNA-Impfstoffe. Sie sind sozusagen die neueste Generation an Impfstoffen, an der bereits seit Jahrzehnten geforscht wird.

Der Impfstoff von Astrazeneca ist dagegen ein sogenannter Vektorimpfstoff, der auf Erkältungsviren von Affen basiert. Er kann zwar im Gegensatz zu dem Biontech-Impfstoff bei normalen Kühlschrank-Temperaturen gelagert und transportiert werden. Dafür aber weist Biontech/Pfizer eine deutlich höhere Wirksamkeit auf.

In der Gruppe der 18- bis 55-Jährigen, zur der Astrazeneca seine Daten veröffentlichte, kommen die mRNA-Impfstoffe auf eine Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent, Astrazeneca nur auf 62 Prozent bei der Verabreichung zweier Dosen. Das geht aus einer Analyse der britischen Regulierungsbehörde für Medizinprodukte MHRA hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegt.

DEBATTE ÜBER LIEFERENGPÄSSE BEI ASTRAZENECA

Was hat es mit den Lieferengpässen auf sich?

Das Unternehmen hatte am Freitag angekündigt, dass nach der für diese Woche erwarteten Zulassung zunächst weniger Impfstoff als vereinbart an die EU geliefert werden soll. Statt 80 Millionen Impfstoffdosen würden bis Ende März nur 31 Millionen geliefert.

Zur Begründung erklärte Astrazeneca, es gebe Probleme in der europäischen Lieferkette.

Wie reagiert die EU?

Empört. Zumal Lieferungen an Großbritannien offensichtlich nicht betroffen sind. Seit Bekanntwerden der Lieferprobleme am vergangenen Freitag hat die EU-Kommission den Ton gegenüber dem britisch-schwedischen Pharmakonzern deutlich verschärft. Die angekündigten Lieferverzögerungen seien "nicht akzeptabel", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag.

Die EU habe "Entwicklung und Produktion des Impfstoffes" von Astrazeneca vorfinanziert und verlange nun dafür die Gegenleistung, betonte Kyriakides.

"Die Europäische Union möchte genau wissen, welche Dosen von Astrazeneca bisher wo produziert wurden und ob und an wen sie geliefert wurden." Doch diese Fragen habe das Unternehmen bislang nicht zufriedenstellend beantwortet. "Wir wollen das der Vertrag vollständig erfüllt wird", resümiert Kyriakides.

Nach Darstellung der EU-Kommission hätte der Konzern laut Vertrag bereits seit der verbindlichen Bestellung Ende Oktober Impfstoff-Mengen für die EU auf Halde fertigen müssen. Den Hinweis der Firma auf Produktionsprobleme bei einem Zulieferer in Belgien hält die Kommission für nicht stichhaltig.

Zu den Verzögerungen bei der Auslieferung seines Vakzins in die EU sagte Gesundheitsminister Spahn, er könne verstehen, dass es bei einem solch "komplexen Prozess wie der Impfstoffproduktion auch mal zu Problemen" kommt. Dies müsse dann aber "alle fair und gleich betreffen". Es gehe nicht um "EU First, sondern um Europe's Share, also den fairen Anteil".

Wie reagiert Astrazeneca?

Konzern-Chef Pascal Soriot hat die Kritik der EU gekontert und attackierte und geht selbst in die Offensive. Beim Weltwirtschaftsforum prangerte Soriot das egoistische Vorgehen einiger Länder bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen an.

Die Entwicklung der Vakzine hätte ein Grund zum Feiern sein können, sagte der Astrazeneca-Chef bei der virtuellen Veranstaltung am Montag. Stattdessen hätten sich einige Länder vorgedrängelt und eine "Ich-zuerst"-Mentalität vertreten, fügte er hinzu.

Pascal kritisierte auch die weltweite Reaktion auf die Corona-Krise. "Global gesehen kann man mit Fug und Recht behaupten, dass wir besser auf diese Pandemie hätten vorbereitet sein können und sollen."