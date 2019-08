Absurd ist die Idee nicht

Es gibt gute Gründe, die Vermögensteuer in Deutschland wieder zu erheben – aber auch gute Gegenargumente. Nicht zum ersten Mal wird diese Debatte nun geführt. Die SPD bringt sie gerade erneut auf die Tagesordnung, um sich von der Union abzusetzen und ihren Abwärtstrend in der Gunst der Wähler zu stoppen. Dass die Steuer demnächst eingeführt wird, muss jedoch niemand befürchten.

Trotzdem lohnt es sich, das Vorhaben auf seine Zukunftstauglichkeit zu prüfen. Denn die beiden wesentlichen Befunde, von denen die SPD-Führung motiviert wird, treffen ja zu. Öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen in Deutschland bedürfen erheblicher Investitionen. Gleichzeitig tragen die Vermögen sehr wohlhabender Bürger hier zu Lande weniger zur Finanzierung des Gemeinwesens bei als in vergleichbaren Industrieländern wie Kanada, Großbritannien oder Frankreich. Neben Erbschaft- oder Grundsteuer auch noch eine spezielle Vermögensteuer zu fordern, ist daher nicht so absurd, wie manche Firmenchefs und Verbändevertreter glauben machen wollen.

Dagegen spricht, dass der internationale Trend bei den Gewinnsteuern für Unternehmen eher nach unten geht. Die USA haben vorgelegt, Wirtschaftspolitiker der Union wollen nachziehen – auch um bundesdeutsche Firmen in der globalen Konkurrenz zu entlasten. Außerdem ist der persönliche und unternehmerische Bereich oft schwer abzugrenzen. Auf dem Papier mögen die Eigentümer von Kapitalgesellschaften steinreich sein, doch das gesamte Geld kann in den Firmen stecken. Eine zusätzliche Vermögensteuer birgt dann die Gefahr, einfach die Besteuerung des Gewinns zu erhöhen, was Investitionen oder auch Arbeitsplätze gefährdet.

Sollte die Wiedereinführung der Vermögensteuer irgendwann mal realistisch werden, müssen die Autoren des Gesetzentwurfes sehr genau darüber nachdenken, wie sie persönliches Vermögen und Betriebsvermögen auseinanderhalten. Gut wäre es, wenn die SPD dazu ein paar praktikable Vorschläge machte – Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sollte das können.