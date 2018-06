Abseits der Tagesordnung

Kurz, freundlich, unverbindlich. So begrüßt Gastgeber Wladimir Putin den US-Präsidenten Barack Obama, als dieser vor dem Konstantin-Palast in St. Petersburg vorfährt. Obama hat seinen schwer gepanzerten Cadillac mit der amerikanischen und der russischen Fahne beflaggt. Doch die russische Trikolore will nicht so recht wehen – sie hat sich um ihren eigenen Mast gewickelt. Vielleicht ein symbolisches Bild für diesen G20-Gipfel. Denn das offizielle Thema des Treffens – „die andauernde Instabilität der Finanzmärkte“ – interessiert hier eigentlich niemanden. Stattdessen warten alle auf einen möglichen Showdown zwischen Putin und Obama zum Thema Syrien.

Nach dem Schlagabtausch der vergangenen Tage sind die Fronten verhärtet. Es ist nicht einmal klar, ob sich Obama und Putin während des zweitägigen Gipfels zu einem Gespräch unter vier Augen treffen werden. Der US-Präsident hatte im August einen Besuch bei Putin in Moskau abgesagt, nachdem Moskau dem US-Whistleblower Edward Snowden politisches Asyl gewährt hatte. Seitdem ist der Graben, der beide Seiten trennt, auch durch den Syrien-Konflikt noch tiefer geworden.

Putins Katz-und-Maus-Spiel

Die USA planen einen Militärschlag gegen Syrien. In Washington sieht man es als erwiesen an, dass das Regime von Präsident Baschar al-Assad am 21. August in einem Vorort von Damaskus Giftgas eingesetzt hat. Der Auswärtige Ausschuss des US-Senats stimmte am Mittwoch einer begrenzten Militärintervention zu. Die zweite Kammer des Kongresses, das Repräsentantenhaus, muss noch entscheiden.

Russland ist bislang Assads treuester Verbündeter. Gemeinsam mit China hat es im UN-Sicherheitsrat jede Resolution blockiert, die Sanktionen gegen Syriens Herrscher vorsah. Putin nannte die Giftgas-Vorwürfe gegen Assad „hanebüchenen Unfug“. Über US-Außenminister John Kerry sagte er, „er lügt, und er weiß, dass er lügt.“ Kurz vor dem Gipfel spielte Putin mit den Amerikanern Katz und Maus. Er überraschte mit der Ankündigung, Russland könne einen Militärschlag eventuell stützen. Und stellte Bedingungen: Die Schuld von Assads Regime am Chemiewaffen-Einsatz müsse eindeutig bewiesen sein. Und der Angriff müsse durch ein UN-Mandat sanktioniert werden. Doch dort blockiert Russland – was Putins vorgebliches Einlenken ad absurdum führt.

Nun hofft Putin in St. Petersburg auf den Heimvorteil. Der G20-Gipfel, so hat er fast schadenfroh gesagt, sei doch eine gute Plattform, um die Syrien-Frage zu diskutieren. Denn im Kreis der G20 kann sich der Kremlchef auf eine Mehrheit gegen Obamas Pläne verlassen. Der US-Präsident dagegen steht vor der schwierigen Aufgabe, seine Allianzen quasi um den Gastgeber herumzuschmieden.

EU tief gespalten

China lehnt ein US-Eingreifen in Syrien ab. Die Angst um die Folgen für die Weltwirtschaft treibt Peking mehr um als die Sorge um Kriegsverbrechen. Eine Strafaktion könne zum Beispiel einen Anstieg der Ölpreise auslösen, sagte Vizepremier Zhu Guangyao am Rande des Gipfels.

Die EU-Länder sind zum Thema Syrien tief gespalten. In St. Petersburg trifft sich Putin separat mit Frankreichs Präsident Francois Hollande. Frankreich unterstützt den US-Plan, Syrien auch ohne UN-Mandat anzugreifen. In Deutschland haben sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück betont, dass es keine deutsche Beteiligung an einer Militärintervention geben wird – egal ob mit oder ohne UN-Mandat.

Die EU-Spitze machte sich in St. Petersburg für eine politische Lösung der Krise stark. Angesichts von zwei Millionen Flüchtlingen sei die Situation in dem Land „ein Fleck auf dem Gewissen der Welt“, mahnte EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso. Nur eine politische, nicht aber eine militärische Lösung könne das Blutvergießen in Syrien beenden, sagte EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy.