Abschied von Merkels Mannschaft: Die Zeugnisse für das Kabinett

Die Herausforderungen waren hoch, die Zeiten schwierig – und die Mitglieder der scheidenden Regierung haben aus ihren Möglichkeiten unterschiedlich viel gemacht. Eine Bilanz zum Abschied.

Angela Merkel

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). (Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA)

Nach der Bundestagswahl 2017 hatte die CDU-Vorsitzende alle Hände voll zu tun, Kanzlerin zu bleiben. Erst platzte Jamaika, dann schoss die CSU quer, schließlich war die SPD kurz davor, die Koalition aufzukündigen. Als Merkel Ende 2018 den Parteivorsitz niederlegte und für 2021 ihren Rückzug aus der Politik ankündigte, schien sie eine Kanzlerin ohne Macht.

Doch genau dies wurde zum Pfund in der Corona-Pandemie: Einer Politikerin, die nichts mehr werden will, konnte kein persönliches Kalkül unterstellt werden. Dass Merkel versucht hat, auch in dieser Krise eine europäische Impfstoff-Lösung zu finden, ehrt sie, hat aber letztlich kostbare Zeit und Akzeptanz gekostet. Die Frau aus Templin kann mit geradem Rücken das Kanzleramt räumen; sie selbst dürfte allerdings nicht zufrieden sein.

Olaf Scholz

Olaf Scholz ist als Bundesfinanzminister in einer günstigen Lage gewesen. (Foto: Oliver Weiken / DPA)

Der SPD-Finanzminister und Vizekanzler war in einer günstigen Lage. Wegen des Wirtschaftsbooms stiegen die Steuereinnahmen permanent, und er konnte quasi alles bezahlen, was er wollte: Investitionen finanzieren, auf Schulden verzichten, die Gesamtverschuldung verringern. Das ging gut, bis Corona kam: Dann öffnete Scholz zusammen mit Wirtschaftsminister Altmaier die Kassen weit, um mit dem größten staatlichen Konjunkturprogramm der Bundesrepublik („Bazooka“) den Kollaps der Wirtschaft zu verhindern.

Weiterer Pluspunkt: Zusammen mit anderen Regierungen schaffte es der Finanzminister, die weltweite Mindeststeuer für Unternehmen durchzusetzen – was ihm viele nicht zugetraut hatten. Minuspunkte: zu große Wirtschaftsnähe und mangelnde Aufsicht illegaler Finanzgeschäfte.

Horst Seehofer

Horst Seehofer (CSU) spricht bei einer Pressekonferenz. (Foto: Britta Pedersen / DPA)

Dass Horst Seehofer mit 68 Jahren Innenminister wurde, lag am Proporz in der Union. Die Idee, den CSU-Granden mit einem Megaministerium beschäftigt zu halten, scheiterte allerdings. Obwohl er zusätzlich die Ressorts Bauen und Heimat bekommen hatte, arbeitete sich Horst Seehofer weiter an Angela Merkel ab. Zu trauriger Berühmtheit gelangte seine Aussage vom Juli 2018, dass an seinem 69. Geburtstag „69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden“ seien.

Nach den rechtsradikalen Ausschreitungen von Chemnitz im September bezeichnete er die Migration als „die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land“. Danach wurde es relativ ruhig um Seehofer. Aus seinem Haus mit über 2000 Bediensteten drangen bis zum Schluss Klagen über den eratisch agierenden Minister.

Heiko Maas

Heiko Maas (SPD), Außenminister, trifft sich beim sogenannten G4-Außenminister-Format mit seinen Amtskollegen aus Brasilien, Indien und Japan, um mit ihnen über die Reform des UN-Sicherheitsrates zu debattieren. (Foto: Bernd von Jutrczenka / DPA)

Der Saarländer und SPDler ist 2018 vom Justizministerium ins Auswärtige Amt gewechselt. Anders als sein Vorgänger Sigmar Gabriel ist er leiser – und damit diplomatischer – aufgetreten. Vielen seiner Kritiker zu leise. Sein Widerspruch gegen eine 2019 von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer angeregte Sicherheitszone für Kurden in Nordsyrien war dennoch deutlich.

In der Coronakrise hatte dann sein Amt alle Hände voll zu tun, die Diplomatinnen und Diplomaten aus aller Welt nach Hause zu holen – es folgten anderthalb Jahre Video- statt Reisediplomatie. Der Dissens mit dem Koalitionspartner wurde ganz zum Schluss noch einmal deutlich: Als die Verteidigungsministerin über Fehler in der deutschen Afghanistanpolitik diskutieren wollte, sagte Maas ab.

Peter Altmaier

Peter Altmaier (CDU) ist derzeit noch geschäftsführend Bundesminister für Wirtschaft und Energie. (Foto: Sebastian Kahnert / DPA)

Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) eilte der Ruf voraus, er könne Politik effektiv steuern und gleichzeitig Perspektiven entwickeln. Mit seiner strategischen Industriepolitik wollte er europäische Unternehmen gegen China und die USA stärken, wobei Anhänger der Marktwirtschaft diesen Ansatz als staatslastig kritisierten.

Bei der Energiewende versuchte er, Blockaden abzuräumen, doch durch seine teils widersprüchliche Politik kam der Ausbau der Windenergie zwischendurch beinahe zum Stillstand. Pluspunkt: Zusammen mit Finanzminister Scholz setzte er das umfangreichste Konjunkturprogramm der Bundesrepublik um und half so vielen Firmen, die Corona-Pandemie zu überleben.

Christine Lambrecht

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) ist seit dem Wechsel der ehemaligen Familienministerin Franziska Giffey in die Berliner Landespolitik auch für deren Ressort zuständig. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Die Justizministerin der SPD stand selten im Rampenlicht. Dabei hat sie einige Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, die eine breite Öffentlichkeit betreffen. Dazu zählen Mieterschutzgesetze oder die Frauenquote in großen Unternehmen. Auch das Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Internet stammt aus ihrem Hause.

Für Verbraucher weist die positive Seite der Bilanz das Gesetz auf, mit dem Verbraucher auf faire Verträge hoffen können, etwa durch Regelungen zum Vertragsabschluss oder der Kündigung. Auch der neue Insolvenzsicherungsfonds bei Pauschalreisen geht auf das Konto ihres Ressorts. Zuletzt übernahm sie zusätzlich das Familienministerium, blieb aber unauffällig.

Hubertus Heil

SPD-Vizechef Hubertus Heil Heil verhandelt für die SPD federführend den Bereich Arbeit mit Grünen und FDP. (Foto: Annette Riedl / DPA)

Spektakuläre Auftritte waren seine Sache nicht. Dabei hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in mancher Hinsicht tiefe Spuren hinterlassen. Rentnerinnen und Rentner profitieren zum Beispiel von einem kleinen Winkelzug seines Hauses durch hohe Rentenanpassungen. Auch die Grundrente für langjährig Versicherte hat Heil nach einigen vergeblichen Versuchen seiner Vorgänger durchgesetzt.

Und unauffällig werkelte der Minister während der Corona-Krise an Instrumenten, mit denen die Folgen der Pandemie für Arbeitnehmer und Unternehmen in Grenzen gehalten werden konnten, etwa durch die Kurzarbeiterregelung. Anderes wie die Rentenversicherung für Selbständige oder Einschränkungen bei befristeten Arbeitsverträgen blieben unerledigt liegen.

Annegret Kramp-Karrenbauer

Die Ex-CDU-Vorsitzende und noch amtierende Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

2019 wurde die frisch gewählte CDU-Chefin Bundesverteidigungsministerin als Nachfolgerin von Ursula von der Leyen. Schnell folgte der Realitätsschock. Kramp-Karrenbauer forderte im März 2019 als Reaktion auf die türkische Militäroffensive in Syrien eine Sicherheitszone für Kurden, die Nato und Russland sollten einbezogen werden. Abgesprochen war allerdings nichts. Rechtsextremistische Vorfälle beim Kommando Spezialkräfte wollte sie „mit eisernem Besen“ aufklären.

Tatsächlich jedoch soll sie für Truppenangehörige, die Munition gestohlen hatten, Deals angeboten haben: Geständnisse gegen Stillschweigen. Am Ende ihrer Amtszeit erfolgte der überstürzte Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Dass niemand am Flughafen war, um die Soldaten zu begrüßen, bleibt ihr Versagen. Nach der Wahl hat sie Saarländerin ihr Mandat jüngeren CDU-lern zur Verfügung gestellt.

Julia Klöckner

Keine gute Bilanz: Julia Klöckner (CDU) als Agrarministerin. (Foto: Fabian Sommer / DPA)

Julia Klöckner (CDU), Winzertochter, hat in drei Jahren als Landwirtschaftsministerin wenig überzeugt. Sie schaffte es nicht, das Kükenschreddern zügig zu beenden. Die betäubungslose Kastration von Ferkeln verlängerte sie ohne Not. Und sie setzte auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Lebensmittelindustrie, etwa für gesündere Fertigprodukte oder den Aufdruck der Nährwertampel auf Verpackungen – was die Firmen weitgehend ignorierten.

Einen üblen Nachgeschmack hinterließ ein Auftritt mit dem Chef des Nahrungsmittelriesen Nestlé, bei dem sie den Konzern für fett-, salz- und zuckerreduzierte Produkte lobte.

Jens Spahn

Gesundheitsminister Jens Spahn äußert sich in einer Pressekonferenz. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

Vom Trostpflaster zum Topressort – so stellt sich die Regierungszeit von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dar. Der ehrgeizige Münsterländer wäre gern Merkels Wirtschaftsminister geworden, das Gesundheitsressort sicherte ihm dann wenigstens den Ministerrang. Dass er sich für Gehaltserhöhungen und 13 000 neue Stellen in der Pflegebranche eingesetzt hat und die Digitalisierung des Gesundheitswesens auf den Weg gebracht hat, spricht für ihn. Aber gerade zum Beginn der Corona-Pandemie patzte Spahn mehrfach.

Die Beschaffung von Masken und Schutzausrüstungen hakte, ebenso die Zulassung von Schnelltests. Noch immer eilt er den Entwicklungen hinterher. Für den 41-Jährigen spricht, dass er sein Handeln stets erklärt, Fehler auch mal eingestanden und so schnell als möglich für Abhilfe gesorgt hat. Angesichts einer globalen und unübersehbaren Pandemie eine respektable Leistung.

Andreas Scheuer

Andreas Scheuer war wegen seiner Arbeit als Minister vor allem Ziel von hohn und Spott. (Foto: Andy Heinrich)

Kein anderes Regierungsmitglied bot Kabarettisten in den letzten jähren mehr Anlass für bissige Kommentare. Denn seine Amtszeit als Verkehrsminister der CSU war von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Das für den Steuerzahler teure Desaster bei der Einführung der Pkw-Maut ist das wichtigste Beispiel dafür. Schulbewusstsein? Fehlanzeige!

Auch bei der Novelle der Straßenverkehrsordnung lief es nicht rund. Von der weiterhin mangelhaften digitalen Infrastruktur ganz zu schweigen. Doch es gibt auch positive Seiten der Bilanz. Scheuer machte bei der Modernisierung der Bahn Dampf und setzte sich als erster Verkehrsminister aktiv für den Radverkehr ein.

Svenja Schulze

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung. (Foto: Kay Nietfeld / DPA)

Im Sommer 2021 brachte Bundesumweltministerin Schulze das verschärfte Klimaschutzgesetz durch den Bundestag. Nach dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts nutzte die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin die Gelegenheit: Bundesministerien wie Verkehr oder Bauen sollen nun jährliche Abgasreduzierungen umsetzen.

Dieser Erfolg Schulzes steht freilich im gewissen Gegensatz zu ihrer sonstigen Bilanz: Allzu viel hat sie nicht durchgesetzt, mit Landwirtschaftsministerin Klöckner lag sie im Dauerstreit, sie war die Lieblingsgegnerin der konventionellen Bauern.

Anja Karliczek

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) verabschiedet sich aus der Politik. (Foto: dpa)

Als Anja Karliczek 2018 das Bildungs- und Forschungsministerium übernahm, behaupteten böse Zungen, sie habe das Amt nur erhalten, weil sie katholisch und aus Nordrhein-Westfalen sei. Mit Bildungspolitik hatte sie jedenfalls wenig zu tun. Sie irritierte Universitäten und Forschung, wirkte zuweilen ratlos. Geradezu legendär die Aussage „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“ in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen“.

Der schnelle Mobilfunkstandard gilt als wichtig für viele neue Anwendungen unter anderem in der Landwirtschaft. Die Entscheidung, ein Zentrum für Batteriezellenforschung in Münster anzusiedeln statt in den Autoländern Baden-Württemberg oder Bayern, hat im Süden der Republik für Unmut gesorgt. Für die schwierige Lage an Deutschlands Schulen kann Karliczek nichts – das ist Ländersache.

Gerd Müller

Während seiner zwei Amtszeiten als Entwicklungsminister verfolgte Gerd Müller (CSU) konsequent einen politisch-ethischen Plan: Er wollte die sozialen und ökologischen Bedingungen in den ausländischen Zulieferfabriken hiesiger Firmen verbessern, also die Globalisierung gerechter gestalten.

Er führte das Textilbündnis ebenso ein, wie das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf. Zusammen mit Arbeitsminister Heil brachte Müller schließlich das Lieferkettengesetz durch den Bundestag, das die großen Wirtschaftsverbände und Minister Altmaier jahrelang bekämpften.