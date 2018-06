Abschied von der Plastiktüte

Die EU in Brüssel will Verbrauchern den leichtfertigen Griff zur Plastiktüte abgewöhnen. Das Europaparlament hat sich am Mittwoch für eine drastische Verringerung der Tragetaschen ausgesprochen. Bis 2017 soll der Verbrauch um die Hälfte, bis 2019 um 80 Prozent im Vergleich zu heute sinken. Lebensmittelhändler – also Supermärkte, Drogeriemärkte und Markthändler – dürfen Tüten demnach künftig nicht mehr kostenfrei abgeben.

Die Mitgliedstaaten der EU können auch Verbote erlassen, um das Reduktionsziel zu erreichen. Konkret bezieht sich der Vorstoß auf Einwegtüten mit einer Wandstärke von weniger als 0,05 Millimeter. Sie machen knapp 90 Prozent der Plastiktüten in Europa aus und landen in Küstenregionen oft direkt im Meer.

Vergleichsjahr für das Reduktionsziel ist das Jahr 2010: damals wurden 95,5 Milliarden Plastiktüten in der EU ausgegeben. 198 Plastiktüten verbraucht ein EU-Bürger durchschnittlich im Jahr: wobei auf Dänen und Finnen nicht einmal zehn, auf die Deutschen rund 70 und auf Bulgaren und Portugiesen mehr als 400 Tüten entfallen. Als Musterbeispiel gilt Irland: Eine Abgabe von 44 Cent je Tüte hat den Verbrauch dort spürbar von jährlich 328 auf 18 Stück je Einwohner gesenkt.

Acht Milliarden Tüten landen insgesamt EU-weit jedes Jahr auf dem Müll. Sie bilden 70 Prozent der in der Nordsee treibenden Abfälle. Bis zu 450 Jahre dauert es, bis das Material zersetzt und abgebaut ist. Die Folgen für Ökosysteme, Tiere, Fische und Vögel sind verheerend.

Ausnahmen soll es nur für sehr dünne Beutel geben, in denen Fisch, Fleisch oder Milchprodukte aus hygienischen Gründen verpackt sind.

Das EU-Parlament schlägt zudem vor, Obst, Gemüse und Süßigkeiten künftig grundsätzlich in Papiertüten oder biologisch abbaubaren Plastiktüten zu verkaufen. Nach der ersten Lesung geht der Vorschlag nun an den Rat, in dem die 28 EU-Staaten vertreten sind. Parlament und Rat entscheiden über die Richtlinie gemeinsam, sie müssen sich also auf einen Kompromiss einigen. Die Verhandlungen mit dem Rat wird das im Mai neu gewählte Europaparlament führen. Beginnen werden sie frühestens im Herbst.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Deutschland begrüßte das Votum. Die kommunale Abfallwirtschaft nehme dieses Thema sehr ernst, betonte VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp.