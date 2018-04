Abschiebung eines Syrers eskaliert

Von Schwäbische Zeitung

Schnell war die Polizei am Sonntag nach einem Unfall in Ehingen dem Verursacher auf der Spur. Ein Zeuge hatte gegen 8 Uhr den Unfall in der Hauptstraße beobachtet. Zu dieser Zeit fuhr laut Polizei ein Opel vom Burghof in die Hauptstraße. Weil ein anderes Auto kam, wollte der Fahrer halten, erzählte er später der Polizei. Doch habe er Bremse und Gas verwechselt. Sein Auto fuhr deshalb weiter. Dem Vorfahrtsberechtigten konnte er noch ausweichen, doch prallte der Opel dann gegen ein Haus.