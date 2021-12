Abmahnen mit Sternchen

Aus gegebenem Anlass wollen wir hiermit die soundsovielte Folge unserer Kampagne für die Förderung der Gender-Sprache abliefern. Der Anlass: Die Stadt Hannover, in der bereits seit geraumer Zeit auf Teufel*in komm raus gegendert wird, hat, um auf Nummer sicher zu gehen, ein Gutachten in Auftrag gegeben. Abgeliefert hat es die Jura-Professorin Ulrike Lembke aus Berlin. Die war bis 2017 Professorin für Gender und amtiert seit dem Jahr 2018 als Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Unvoreingenommene Neutraliät war also gesichert. Jetzt ist Frau Lembke auf 123 Seiten zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht nur die Stadt Hannover, sondern alle staatlichen Stellen und staatsnahen Stellen in Deutschland, auch alle Gerichte, genderpflichtig seien. Das leite sich aus dem Grundgesetz ab. Eine Anrede wie „Sehr geehrte Damen und Herren“ will sie künftig nicht mehr hören, weil dadurch alle restlichen Geschlechter diskriminiert würden. Wir sind begeistert.

Weil Regeln aber kontrolliert sein wollen, hätten wir noch einen Vorschlag. Jener Abmahnverein namens Deutsche Umwelthilfe könnte sein Geschäftsmodell ein wenig ausweiten und saftige Abmahnbescheide verschicken, falls staatliche Stellen nicht ordnungsgemäß gendern. Wenn zum Beispiel Herr Söder mit den Impfgegnern hadert statt mit den ImpfgegnerInnen oder sich Herr Kretschmann über Querdenker statt über Querdenker*innen mokiert, könnte die Deutsche Umwelthilfe sofort aktiv werden. Andere hätten dann vielleicht ihre Ruhe. (vp)