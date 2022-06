Ablenkung von der Misere

Die Straßen sind beflaggt, Schaufenster und Hotel-Lobbys quellen über von patriotischen Spruchbändern, Union Jacks und mehr oder weniger lebensnahen Darstellungen der Queen. Von diesem Donnerstag an begehen die Briten ein viertägiges Festival zur Platinfeier des 70. Thronjubiläums von Elizabeth II. Die Bevölkerung der Insel liebt das Theater, viele Menschen haben eine kindliche Freude an der Verkleidung. Und so werden die Fernsehbilder von Paraden, Festgottesdiensten und farbenfrohen Umzügen wie stets von militärischer Perfektion geprägt sein.

Die royale Sause wird ein verunsichertes, von seiner Elite enttäuschtes, in vielerlei Hinsicht gespaltenes Land von seiner Misere kurz ablenken. Der Brexit und seine Folgen für Schottland und Nordirland; die langfristigen Folgen der Coronapandemie, nicht zuletzt am Arbeitsmarkt; der schlimme Zustand des Gesundheitssystems NHS; die galoppierende Inflation, verschlimmert durch Russlands Überfall auf die Ukraine; nicht zuletzt die widerlichen Lümmeleien des Party-Premiers Boris Johnson und seiner inkompetenten Ministerriege – das keineswegs vereinte Königreich bietet in diesen Junitagen ein häßliches Bild.

Der Kontrast von Regierungschef und Staatsoberhaupt könnte größer kaum sein. Während Johnson stets nur im eigenen Interesse handelt und dabei Regeln und Institutionen zerstört, hat Elizabeth Windsor sich an ein Gelöbnis gehalten, das sie 1947 als 21-Jährige öffentlich ablegte: ein Leben im Dienst an ihrer Nation und deren früherem Empire, heute im Commonwealth zusammengefaßt. Mit schweigender Pflichterfüllung ist sie zum Ruhepol geworden inmitten einer geschwätzigen, ich-bezogenen Gesellschaft.

Mag die Zukunft vielen Briten Sorge bereiten, in diesen vier Tagen schauen sie und mit ihnen die Welt zurück auf die weitgehend untadelige, 70-Jährige Amtszeit ihrer Königin. Die Hoffnung auf eine Verlängerung wird mitschwingen, wenn sie mit größerer Überzeugung als sonst in Hymne und Trinkspruch einstimmen: God save the Queen!