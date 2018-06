Abgeordnete wollen Al-Maliki befragen

Bagdad (dpa) - Der irakische Regierungschef Nuri al-Maliki muss sich demnächst möglicherweise vor dem Parlament verantworten. Parlamentspräsident Osama al-Nudschaifi teilte am Dienstagabend mit, bei ihm sei ein entsprechender Antrag eingegangen, der von mehreren Abgeordneten unterstützt werde.

Nach Informationen des irakischen Nachrichtenportals „Schafak News“ wies Al-Nudschafi aber darauf hin, dass die Abgeordneten Al-Maliki nur zu Problemen befragen dürften, die seine Regierung zu verantworten habe.

In den vorwiegend von Sunniten bewohnten irakischen Provinzen gibt es seit zwei Wochen immer wieder Demonstrationen gegen Al-Maliki. Die Demonstranten fordern Reformen und die Freilassung von Gefangenen, die ohne Anklage festgehalten werden. Al-Maliki ist auf ihre Forderungen bisher nicht eingegangen.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte der frühere Stellvertreter von Ex-Präsident Saddam Hussein, Isset Ibrahim al-Duri, eine Videobotschaft, in der er seine Solidarität mit den Demonstranten verkündete. Seither rätseln die Iraker über seinen Aufenthaltsort. Am Mittwoch hieß es in irakischen Medien, er sei nach einem Besuch in der Anbar-Provinz nach Katar gereist. Al-Duri ist der einzige Saddam-Getreue, der nicht gefangen genommen wurde.

Schafak News, arabisch

Al-Duri-Video