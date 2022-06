Abendspaziergang und Nordic Walking: Am Rande des G7-Gipfels

Informell ging es beim G7 zu – auch kleidungstechnisch. Mal abgesehen von der allerersten Begegnung blieben die Krawatten auf Schloss Elmau weitgehend im Schrank.

Selbst die Jacketts hingen bei hochsommerlichen Temperaturen meist über den Stuhllehnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erschien sogar zum Fototermin im Hemd – blütenweiß natürlich. Macron war es auch, der mit seiner Frau Brigitte Hand in Hand zu einem Abendspaziergang rund um das Schlosshotel aufbrach.

Nordic Walking am See

Die wiederum war womöglich am Sonntag beim Damenprogramm auf den Geschmack gekommen: Nordic Walking rund um den Ferchensee. „Wir haben so einen Spaß gehabt“, sagte Ex-Skirennläufer Christian Neureuther anschließend, der die vier G7-Partnerinnen zusammen mit seiner Schwiegertochter Miriam begleitete, die wiederum Tochter Lotta vor den Bauch geschnallt hatte.

„Die Brigitte, also Frau Macron, wollte dann sogar nicht mit dem Shuttle fahren, sondern zu Fuß zurückgehen und das hat sie auch gemacht.“

Nur eine Frau in der Chefrunde

Es handelte sich in diesem Jahr wieder um ein klassisches Damenprogramm, denn die G7 werden ausschließlich von Männern regiert. Einzige Frau in der Chefrunde in Elmau ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, deren Ehemann aber nicht anreiste.

Eine Premiere war der Auftritt für Britta Ernst, die Frau von Kanzler Scholz und brandenburgische Bildungsministerin, die in Elmau erstmals einen repräsentativen Termin an der Seite ihres Mannes wahrnahm.