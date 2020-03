Ab Montag: Weitgehendes Kontaktverbot vereinbart

Von Johannes Müller

Eberhard Fischer ist im Ruhestand und macht als Camper jedes Jahr mit seiner Frau Urlaubsreisen in den Süden. Dieses Jahr war Spanien dran, das die Fischers im Frühjahr erleben wollten. Am 23. Februar fuhr er los, weil das Land damals vom Coronavirus als nicht gefährdet galt. Letzte Woche gelang ihm und seiner Frau in einer Gewalttour die Rückkehr von Valencia nach Aalen.

Die Hinfahrt im Februar sei das reinste Vergnügen gewesen, berichtet er unserer Zeitung.