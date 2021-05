Ab jetzt weniger Einschränkungen für Geimpfte und Genesene

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis liegt am Freitag den vierten Tag in Folge unter 165. Damit können sich Schülerinnen, Schüler und Eltern auf Schule ab Montag freuen. Die Chancen stehen gut, dass der Inzidenzwert auch am Samstag unter 165 liegt.

Fünf Tage in Folge unter 165 - dann dürfen Schulen und Kitas in Baden-Württemberg wieder öffnen. Fünf Tage unter 150 - dann darf auch der Handel wieder Shopping mit Termin und Registrierung anbieten.