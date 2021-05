93 Verletzte und 59 Festnahmen nach Protesten in Berlin

Drei Klimaaktivisten, die in Ravensburg an einem Protest beteiligt waren, werden im Polizeirevier Friedrichshafen festgehalten. Um die drei zu empfangen und auf die Vernehmung aufmerksam zu machen, campt eine kleine Gruppe der Bewegung vor dem Revier.

Die drei Klimaaktivisten, die die Polizei am Samstag in Ravensburg mit Höhenspezialisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Göppingen von den Seilen über der Ravensburger Schussenstraße geholt hat, sind in Friedrichshafen in Polizeigewahrsam.