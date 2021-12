9 Fakten zum Großen Zapfenstreich der Bundeswehr - Hätten Sie's gewusst?

An diesem Donnerstag wird Angela Merkel nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet.

Zuletzt gab es beim Zapfenstreich zum Ende des Afghanistan-Einsatzes Kritik an diesem Zeremoniell. Es wurde als nicht mehr zeitgemäß und militaristisch empfunden, manch einer fühlte sich gar an die NS-Zeit erinnert.

Dabei ist der Ursprung des Großen Zapfenstreichs mehrere Jahrhunderte alt und auch die moderne Form hat wenig mit Krieg, sondern vor allem mit Musik, Ehrenbekundungen und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun.

In unserer Faktenübersicht erfahren Sie, was es mit dem Großen Zapfenstreich auf sich hat, was die Abläufe sind und welche Musik sich Politiker zum Abschied wünschen.