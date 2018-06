80 Polizisten bei Kurdenfest in Mannheim verletzt

Mannheim (dpa) - Kurden außer Kontrolle: Bei schweren Ausschreitungen am Rande eines kurdischen Kulturfestes in Mannheim sind am Samstag 80 Polizisten verletzt worden.

Festivalbesucher hatten sie mit Ziegelsteinen und Flaschen beworfen, teilte die Polizei mit. Ein Beamter erlitt Rippenbrüche, als er mit einer Eisenstange geschlagen wurde. 13 Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden demoliert. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein und nahmen 31 Menschen fest.

Nach Polizeischätzung waren knapp 40 000 Kurden aus ganz Europa nach Mannheim gekommen. An den Auseinandersetzungen hätten sich rund 2500 Kurden beteiligt, denen 600 Polizisten gegenüberstanden.

Baden-Württembergs Innenminister Reinhold Gall (SPD) verurteilte die Krawalle und kündigte Konsequenzen an etwa für künftige Genehmigungen solcher Festivals. „Das war grundlose Gewalt gegen die Polizei“, sagte er am Sonntag. „Es ist völlig unakzeptabel, mit Gewalt politische Auseinandersetzungen auf dem Rücken der Polizei auszutragen.“ Die Organisatoren des Festivals seien „heillos überfordert“ gewesen und müssten bei künftigen Veranstaltungen mehr Verantwortung übernehmen.

Der Dachverband kurdischer Vereine in Deutschland (YEK-KOM) wies dies zurück. „Die Verantwortung für den Ausbruch der Gewalt trägt in erster Linie die Polizei, die in den vergangenen Tagen vor allem kurdische Jugendliche drangsalierte und zu provozieren versuchte“, erklärte der Verband am Sonntag.

Auslöser der Randale war laut Gall ein 14-jähriger Kurde. Die Veranstalter sprachen von einem Zwölfjährigen - der mit der Fahne einer verbotenen Organisation auf das Festivalgelände wollte. Als die Ordnungskräfte ihn nicht zu fassen bekamen, riefen sie die Polizei zu Hilfe. Die Beamten seien dann von etwa 100 bis 200 Kurden attackiert worden, dann habe es weitere Angriffe auf die Polizei gegeben.

Die gewalttätigen Kurden seien von vielen tausend weiteren Veranstaltungsbesuchern lautstark unterstützt worden. Man habe „keine Chance“ gehabt, die Situation zu beruhigen, erklärte die Polizei. Erst nach Ende der Veranstaltung am Abend beruhigte sich die Lage. Die Beamten stellten vier Messer und einen Schlagring sowie Fahnen und T-Shirts mit Symbolen verbotener Organisationen sicher.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte: „Es ist für mich empörend, dass Randalierer ein ansonsten friedliches Kulturfest zu derartigen Ausschreitungen nutzen.“ Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verurteilte die Ausschreitungen.

Bereits vor dem Fest hatte es Auseinandersetzungen gegeben. Am Freitag musste die Polizei nach eigenen Angaben einen mehrtägigen Jugendmarsch von Straßburg Richtung Mannheim beenden, da er drohte, aus dem Ruder zu laufen. Während des Zuges war es laut Polizei immer wieder zu Straftaten wie Körperverletzungen und Beleidigungen gekommen.