Den Worten müssen Taten folgen: FDP muss beim ÖPNV jetzt liefern

Das Neun-Euro-Ticket ist ein so großer Erfolg, dass sich eine Anschlusslösung geradezu aufdrängt. Einen Köder dafür haben die Verkehrsunternehmen jetzt ausgeworfen.

Aus neun sollen 69 Euro im Monat für ein bundesweit geltendes Ticket für den Regionalverkehr werden. Umsonst ist das Angebot allerdings nicht zu haben. Zwei Milliarden Euro müssten Bund und Länder dafür herausrücken. Das setzt vor allem Verkehrsminister Volker Wissing unter Zugzwang. Der FDP-Politiker fordert einen einfachen, landesweit geltenden Tarif.

Den kann er nun haben, wenn er es finanziell entsprechend gestaltet. Bisher hat Wissing immer nur wünschenswerte Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr oder bei der Bahn angemahnt, zum Nulltarif für den Bund. Das wird nicht funktionieren. Der Minister muss bald Farbe bekennen, wie ernst es ihm mit einem Ausbau des Nahverkehrs ist.

Inzwischen hat fast jeder Zweite in Deutschland ein Billigticket erworben. Darunter sind viele Kunden, die vom Auto auf Bus oder Bahn umgestiegen sind. Sie zu halten, ist eine Chance, die Verkehrswende voranzutreiben. Der geplante Preis von 69Euro ist allerdings kein finanzieller Anreiz für den dauerhaften Umstieg. Schon gar nicht infrage käme die als Klimaticket angepriesene Dauerkarte für finanziell schwächere Haushalte.

Doch die einfache Forderung nach Billigangeboten ist unrealistisch. Die Verkehrsunternehmen sollen ja zugleich ein gutes Angebot bieten und genügend Züge oder Busse betreiben. Ohne angemessene Einnahmen können sie dies nicht leisten.

Immerhin hat das Neun-Euro-Ticket Bewegung in den Nahverkehr gebracht und die Richtung vorgegeben, in die sich das Tarifsystem bewegen muss, um mehr Leute in den öffentlichen Nahverkehr zu locken. Das ist letztlich eine selten positive Folge der vielen aktuellen Krisen. Die Not macht es möglich.

Das scheint langsam auch bei der Debatte über ein Tempolimit der Fall zu sein. Die Union deutet hier die Bereitschaft zu einer temporären Höchstgeschwindigkeit von 130 an, um Energie zu sparen. Vielleicht wäre dieser Versuch ja ähnlich fruchtbar.