30 Jahre Einheit: Die Unterschiede sind noch da

Das Gebäude der ehemaligen Bäckerei Straub in der Wilhelm-Schussen-Straße in Bad Schussenried wird abgerissen. Der Gemeinderat hatte dies mehrheitlich in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bereits am kommenden Montag, 5. Oktober, sollen die Bagger anrollen. Auf dem Areal soll ab Frühjahr nächsten Jahres ein neues Ärztehaus gebaut werden. Der genaue Termin der Fertigstellung steht allerdings noch nicht fest.

„Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt, auch insbesondere an diesem Standort mitten in der Stadt, verwirklicht wird“, ...