2G-Regel jetzt: Ja oder Nein? - User von Schwäbische.de reden Klartext

Die Corona-Lage spitzt sich immer weiter zu, Inzidenzen erreichen täglich neue Rekordwerte. Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut für Deutschland einen Wert von 232,1. Regional sieht es sogar noch dramatischer aus. Der Landkreis Biberach weist aktuell mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 551,3 landesweit den höchsten Stand der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner auf. Ist 2G der Ausweg aus der Krise?

Die politische Debatte, wie man diese Welle eindämmen und damit die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland stoppen kann, wird mit immer härteren Debatten geführt.

Sachsen hat seit Montag landesweit die 2G-Regel im Einsatz. Das öffentliche Leben findet dort in weiten Teilen nur noch für Geimpfte und Genesene statt. Gleiches gilt für unsere österreichischen Nachbarn, auch dort gilt im öffentlichen Leben die 2G-Regel.

Und auch Baden-Württemberg steuert mit großen Schritten in Richtung einer 2G-Regelung. Für Ende dieser Woche oder Mitte der nächsten Woche rechnet das Gesundheitsministerium mit einer so hohen Auslastung der Intensivbetten im Südwesten, dass die letzte Eskalationsstufe, die Alarmstufe im Land greifen muss. Das beinhaltet etliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Besonders von 2G betroffen sind Ungeimpfte, die sich impfen lassen könnten.

Nun wird die Forderung lauter, die 2G-Regel auch bundesweit einzuführen. Wäre das ein sinnvoller Schritt? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt:

Brauchen wir jetzt die 2G-Regel?

Hier ein einige Antworten:

Wir brauchen aus meiner Sicht jetzt das volle Programm: Allgemeine Impflicht, Boosterimpfungen für alle UND zusätzlich 1G.

Andreas G.: 2G ist aus meiner Sicht eine trügerische Sicherheit, da auch Geimpfte und Genesene die Infektion weiterverbreiten können. Und es gibt doch neben den Ansteckungen der Ungeimpften auch immer mehr Impfdurchbrüche bei den vollständig Geimpften. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht jetzt das volle Programm: Allgemeine Impfpflicht, Boosterimpfungen für alle UND zusätzlich 1G (nur Getestete) bei zumindest größeren (noch zu definieren) Versammlungen.

In Österreich wurde dagegen konsequent 2G umgesetzt mit dem Erfolg, dass die Impfquote immens steigt.

Stefan S.: Meiner Meinung nach brauchen wir aktuell dringend eine 3G-Regel am Arbeitsplatz und eine 2G-Regel da, wo bisher 3G gilt. Ein Lockdown, wie ihn Herr Drosten anspricht, muss unbedingt vermieden werden. Zum einen vernichtet er Existenzen von Unternehmern, welche gerade noch so durch den letzten Winter gekommen sind und zum anderen spielt er den Impfgegnern in Hände, die dann denken: Alle müssen sich demnächst einschränken, was bringt mir dann die Impfung? In Österreich wurde dagegen konsequent 2G umgesetzt mit dem Erfolg, dass die Impfquote immens steigt. Vermutlich kann man mit einer 2G-Regelung Impfgegner sogar besser erreichen als mit einer allgemeinen Impfpflicht. Außerdem sollte der Impfnachweis (wie in Österreich) nur maximal neun Monate nach der zweiten Impfung gelten, damit die Leute auch die Booster-Impfung wahrnehmen.

Das Einzige, was mir sinnvoll erscheint, ist regelmäßig zu testen - alle.

Hubert S.: Definitiv nein. Es ist erwiesen, dass auch Geimpfte infiziert werden können – ich persönlich habe im Umfeld einige. Somit können auch Geimpfte infektiös sein und die Viren verteilen. Das Einzige, was mir sinnvoll erscheint, ist regelmäßig zu testen - alle. Mache ich trotz Impfung regelmäßig am Arbeitsplatz.

Das hätte man meines Erachtens schon vor Wochen beschließen sollen.

Andreas B.: Das hätte man meines Erachtens schon vor Wochen beschließen sollen, dann wären die Inzidenzzahlen heute nicht auf Spitzenniveau.

Ich bin ein absoluter Befürworter von 2G!

Harald S.: Durch meine zweite Impfung schütze ich in erster Linie meine ungeimpften Mitmenschen. Andere Geimpfte kann ich im Fall einer eigenen Infektion zwar infizieren, doch ist die Gefahr im Verhältnis zu Ungeimpften deutlich geringer. Zudem ist der Krankheitsverlauf bei Geimpften nachweislich deutlich schwächer. In meinem Bekanntenkreis wurde eine Operation wegen eines Gehirntumors abgesagt, weil die Intensivstation bereits durch (überwiegend ungeimpfte Corona-Patienten) ausgelastet ist. Liebe Impfgegner und Corona-Leugner, wenn das eure einzige Protestform gegen "die da oben" ist, ist das einfach nur erbärmlich. Ich bin ein absoluter Befürworter von 2G! Ich sehe nicht ein, dass ich mich einschränken soll, damit diese Hohlbirnen ihre "Freiheit" ausleben können.

Ein Ende der Pandemie liegt in weiter Ferne.

N.N.: Dass ich mich einschränken muss, ist für mich das geringste Problem. Viel schlimmer finde ich neben der Intensivstation-Problematik, die immensen Kosten, die wir alle tragen müssen und dass fast die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein Ende der Pandemie liegt so in weiter Ferne.

Her mit der Impfpflicht.

Josef B.: Es wäre noch viel einfacher – her mit der Impfpflicht, wäre juristisch sicher machbar, und würde uns viel an Sorgen ersparen. Bin gespannt, wann die Debatte dazu endlich losgeht, alles andere ist Augenwischerei und nicht zielführend.

2G ist unsinnig - 1G (getestet) sollte der Standard werden. Heinz S. auf Schwäbische.de Ich bin für eine Testpflicht für alle Personen, egal ob geimpft oder nicht. Dazu noch kostenlose Antigenschnelltests.

Andrea F.: Ich sehe 2G sehr kritisch. Da auch Geimpfte nach wie vor an Corona erkranken können oder es verbreiten können. Es gibt auch geimpfte Personen, bei denen eine Coronainfektion tödlich enden könnte. Ich bin für eine Testpflicht für alle Personen, egal ob geimpft oder nicht. Dazu noch kostenlose Antigenschnelltests. Meiner Meinung nach sollte der PCR-Test erst nach einem positiven Antigenschnelltest zum Einsatz kommen.

Wegen mir sofort 2G und fertig

Dominik L.: Nein, wie immer noch ein bisschen warten. Hat ja bis jetzt in der Pandemie immer super funktioniert. ;-) Wir lernen einfach nichts dazu und sind mit allem schon wieder zu spät dran. Aber mit Weihnachten drohen, wird bestimmt wieder klappen. Meinetwegen sofort 2G und fertig.