2G? 3G? 5G? Geh weg!

Was waren das für Zeiten, als 2G und 3G einzig deshalb spannend waren, weil sie dem geneigten Bürger am Handy die Qualität des örtlichen Mobilfunknetzes anzeigten. 5G war ein Versprechen, bei dem uns die Chinesen beim Ausbau des Netzes behilflich sein wollten. Stattdessen kam die Lieferung aus Wuhan – und mit dem Virus begann auch die Pandemie der Corona-Verordnungen, die bekanntermaßen dezidiert regeln, wer mit welchem Status wann mit wem unter welcher Maskierung in welchem Landstrich wohin darf.

Selbst der gesetzestreueste Bürger beginnt mittlerweile zu verzweifeln: 2G, 2G plus, 3G. Gilt jenseits der Landesgrenze im bayerischen Allgäu bereits 2G minus? Kommt womöglich 3,5G? Darf man Waren, die im Freistaat unter 0G-Bedingungen erworben wurden, überhaupt noch nach Baden-Württemberg einführen? Und was geht in Österreich? Kommt dort ohne Kurz über lang vielleicht sogar 4G? Gilt deren Impfpflicht, wenn sie dann irgendwann gilt, auch für durchreisende Deutsche? Wäre das dann 3D? Oder doch eher 2G plus D?

Am Ende haben wir hierzulande ohnehin schneller bundesweit 5G als je für möglich gehalten: Geimpft – genesen – geboostert – gebooostert – geboooostert. Da bleibt nur ein Wunsch: Geh weg, blödes Virus!

Apropos „G“ – auch eine Rückkehr zu G9 wäre grundvernünftig. Aber das ist eine andere, eine gymnasiale Geschichte. Vorher wird die G7 wieder zur G8. Aber Putin setzt derzeit ja nicht auf Gespräche, sondern eher auf die russische 3G-Variante: Gewehre, Geschütze, Generäle. (jos)