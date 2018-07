200. britischer Afghanistan-Soldat getötet

Die britische Armee hat im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban in Afghanistan ihren 200. Soldaten verloren. Der Mann erlag seinen Verletzungen, die er bei der Explosion einer Bombe erlitten hatte.

Der Sprengkörper war am Donnerstag in der Unruheprovinz Helmand neben seinem Fahrzeug explodiert. Das teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in London mit.

Premierminister Gordon Brown sprach von einer „tief traurigen Nachricht“. Der einzige Weg, um Großbritannien sicherer zu machen, sei es, Afghanistan zu stabilisieren, bekräftige der Regierungschef im britischen Senders BBC.

Verteidigungsminister Bob Ainsworth sprach von einem „düsteren Tag“. Er wies zugleich darauf hin, dass es in Afghanistan Fortschritte gegeben habe. Man müsse sich weiter auf die Mission konzentrieren und sehen, was auf dem Spiel stehe.

Der britische Einsatz in Afghanistan hatte im Oktober 2001 begonnen. Im Juli hatte Großbritannien mit 22 Todesopfern die schlimmsten Verluste innerhalb eines Monats hinnehmen müssen. Damals hatten die Verluste am Hindukusch auch die Zahl der toten britischen Soldaten aus dem sechs Jahre langen Irak-Einsatz überschritten, bei dem 179 Soldaten starben. Die rund 9000 britischen Soldaten sind im gefährlichen Süden Afghanistans stationiert und hatten sich damals auch an der Offensive „Pantherkralle“ beteiligt, die viele Opfer gefordert hatte.

Zwar war der Einsatz in Afghanistan nie so umstritten wie der Einmarsch im Irak, nach dem blutigen Juli wünschte sich die Mehrheit der Briten aber einen Abzug aus dem Land. Ende des Monats hatte eine Umfrage gezeigt, dass 52 Prozent für einen sofortigen Abzug der Soldaten sind. 58 Prozent glaubten zudem, dass die Taliban mit militärischen Mitteln nicht zu besiegen sind.

Zudem hatte sich auch eine Debatte über die Ausrüstung der Truppen entzündet, die sich vor allem darum drehte, ob genug Helikopter für den Einsatz vorhanden sind. Die Regierung in London betonte stets, dass es keine Defizite bei der Ausrüstung gebe und sie am Engagement in Afghanistan festhalten werde.