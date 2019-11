16 mutmaßliche Migranten auf Fähre nach Irland entdeckt

Wangens zentraler Christbaum ist an Ort und Stelle: Bauhofmitarbeiter transportierten ihn am Donnerstagmorgen aus Schomburg heran. Um 10.45 Uhr ließen sie ihn in die dafür vorgesehene Vorrichtung absinken. Eine Aktion, die glatt lief – aus mehreren Gründen.

Zwei Jahre ist es her, dass Transport und Aufstellen des damaligen Christbaums zu einer äußerst zeitaufwändigen Angelegenheit geriet. Die zuvor in Trifts gewachsene Tanne war besonders groß und voluminös, weswegen sich die besonders in der Altstadt enge Anfahrt sowie das ...