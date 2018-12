15-Jährige Greta wird mit Streik für Klimaschutz weltberühmt

Um vor dem Parlament für die Rettung des Klimas und gegen die Untätigkeit der Erwachsenen beim Klimawandel zu demonstrieren, schwänzt die 15-jährige Stockholmerin Greta Thunberg seit dem 20. August regelmäßig die Schule. Beim UN-Klimagipfel in Kattowitz wird sie derzeit gefeiert. Binnen weniger Monate ist Greta Thunberg weltweit bekannt geworden. Überall, wo sie auf dem UN-Klimagipfel auftaucht, bildet sich eine Menschentraube um die Schülerin.

Nach dem extrem warmen schwedischen Sommer war das, was Greta ihre „Klimaangst“ nennt, so stark geworden, dass sie bis zu den Parlamentswahlen im September drei Wochen lang die Schule schwänzte – und danach jeden Freitag. Selbstsicher wie Pippi Langstrumpf, stellte sich das Mädchen mit geflochtenen Zöpfchen vor den schwedischen Reichstag und demonstrierte ganz allein. „Schulstreik für das Klima“ stand auf ihrem Schild. Auf Handzetteln klagte sie die Erwachsenen an: Ihr „scheißt auf meine Zukunft “. Deshalb müssten die Kinder sie in die Hand nehmen und den Klimaschutz vorantreiben.

Täglich kamen weitere Kinder zur Demonstration hinzu, „ich kenne die gar nicht persönlich“, sagt Greta. Dann gab es ähnliche Schülerdemos an 100 verschiedenen Orten in Schweden. „Weil unsere Politiker sich wie Kinder aufführen, müssen wir die Verantwortung übernehmen“, sagt Greta. Schulkinder in aller Welt, darunter 15 000 in Australien, machten ihre Streikaktionen nach. „Du inspirierst mich“, schrieb Arnold Schwarzenegger und lud Greta nach Wien ein. „Du kannst mit mir rechnen. Hasta la vista Baby!“ antworte sie. Weitere Einladungen, unter anderem als Sprecherin zu Demos nach London, nach Helsinki und zum UN-Klimagipfel folgten. Ihr Vater Svante, Schauspieler und Schriftsteller, fährt sie mit dem Elektroauto hin. Ihre Mutter ist die Opernsängerin Malena Ernman (48), die Schweden 2009 beim Eurovision Song Contest vertrat. Die Eltern betonen, Greta nicht beeinflusst zu haben. Die 15-Jährige denkt radikal, verurteilt Konsumdenken. Sie kaufe sich nur neue Sachen, wenn es „absolut nicht anders geht“. Nicht nur im System der globalen Marktwirtschaft müsse repariert werden, „das System selbst“ müsse ausgewechselt werden, fordert Greta. André Anwar