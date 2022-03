100 Tage Ampel: Zufrieden mit den Bundesregierung? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Es dürfte eine der schwierigsten Regierungsübernahmen in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen sein: Corona-Pandemie, Klima- und Lieferkrise und ein Krieg auf dem europäischen Kontinent. Normalerweise gilt für eine neue Regierung eine Schonfrist. Doch angesichts der innen- und außenpolitischen Krisen war der neuen Bundesregierung bestehend aus SPD, Grünen und FDP kaum eine Verschnaufpause vergönnt.

Klimaschutz, Digitalisierung, Modernisierung der Wirtschaft - kurz "Aufbruch", mit diesem Versprechen trat Bundeskanzler Olaf Scholz ins Amt: „Vor uns liegen große Aufgaben und entscheidende Weichenstellungen - Weichenstellungen, die wir jetzt vornehmen, weil wir jetzt den richtigen Kurs in die Zukunft einschlagen müssen“, sagte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung. Seit 100 Tagen ist die Ampel-Regierung nun im Amt.

Der Ukrainekrieg hat in vielen Fragen und Pläne eine Weichenstellung vorweggenommen. „Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am 24. Februar, dem Tag als russische Truppen ihren Angriff auf die Ukraine starteten.

Die Sanktionen gegen Russland legten schonungslos Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas offen, hier vollzog die Regierung, mit der Ankündigung Nord Stream 2 zu stoppen, eine Zeitenwende. Die Regierung muss andere Lösungen für den Energiehunger Deutschlands finden.

Auch die Ankündigung, die desolate Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro wieder zu einer schlagkräftigen Armee machen zu wollen, stellt eine Zäsur in der Historie der BRD dar. Außerdem werden die Ausgaben für die Modernisierung der Bundeswehr den Haushalt über Jahre belasten.

Vieles aus dem Ampel-Koalitionsvertrag ist durch den Krieg inzwischen Makulatur: Die Regierung liefert Waffen in ein Kriegsgebiet, investiert Milliarden in die Rüstung und macht voraussichtlich mehr Schulden, wie zum Regierungsantritt versprochen.

Kritik kommt aus der Opposition am Corona-Management der Bundesregierung. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Angesichts steigender Infektionszahlen kritisierten Politiker der CDU/CSU und der Linken die eingeschränkten Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung.

Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, ist die Anhebung des Mindestlohns bereits beschlossene Sache. Der Mindestlohn wird zum 1. Oktober dieses Jahres auf 12 Euro steigen. Zudem wird die Entgeltgrenze für Minijobs auf 520 Euro erhöht. Andere Themen stehen weiter auf der Agenda, beispielsweise der Kohleausstieg und die Einführung eines Bürgergelds, sind aber wegen der aktuellen Krisensituation in den Hintergrund getreten.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Wie schlägt sich die Ampel-Regierung nach 100 Tagen im Amt?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Die Besonnenheit von Kanzler Scholz schätze ich sehr und Frau Baerbock ist eine ausgezeichnete Außenministerin.

Barbara R.: Ich finde, diese Regierung arbeitet gut. Wenn man bedenkt, wie viele Hypotheken der Vorgängerregierung sie übernehmen musste (die noch kurz vor der Übergabe so nette Dinge wie ein kurzfristiges Auslaufen der KFW 40-Förderung beschlossen hat). Zudem wurde die neue Regierung durch dramatische Krisen quasi überrollt. Die Besonnenheit von Kanzler Scholz schätze ich sehr und Frau Baerbock ist eine ausgezeichnete Außenministerin.

Ich finde, die Ampel macht Ihre Arbeit gut, in manchen Dingen muss sie sich noch etwas mehr zusammenfinden.

Monika B.: Ich finde, die Ampel macht Ihre Arbeit gut, in manchen Dingen muss sie sich noch etwas mehr zusammenfinden. Die FDP schlägt noch Haken auf dem gemeinsamen Weg - was zu erwarten war. Im Moment ist auch ein großes Paket zu bewältigen, mit Corona, Ukraine, Klima und den offensichtlich an machen Stellen mehr als leeren Kassen. Wieso schreit jeder gleich nach einem Tankzuschuss? Genau das Gleiche haben die Arbeitgeber zum Beginn von Corona beim Kurzarbeitergeld gemacht und in 2021 hat dann mancher Arbeitgeber Dividenden an seine Aktionäre bezahlt - dies konnte er nur durch staatliche Unterstützung. Und wir haben die Statistik beim Arbeitsamt geschönt. Es gäbe noch viel mehr Beispiele, aber jeder sollte zuerst mal "sein Eigenes" betrachten. Egal wo ich hinschaue, jeder will nur für sich selbst das Beste und am liebsten kostenneutral oder mit Gewinn. Wo ist das Gemeinsame? Wo ist die Ehrlichkeit mit sich selbst und anderen? Immer nur die Gier nach Macht und mehr - das Ergebnis ist Putin. Jeder sollte bei sich selbst anfangen was zu ändern, viele kleine Änderungen ergeben irgendwann was Größeres. Packen wir es einfach an!

Kanzler ist kein Chef, Außenministerin zeigt keine Kante, Finanz und Verteidigung springen mit unseren Geldern um wie mit Monopolygeld.

Silvia S.: Ich persönlich bin mit der Arbeit der neuen Regierung nicht zufrieden. Alle müssten energischer in bestimmten Fragen auftreten. Der Kanzler ist kein Chef, die Außenministerin zeigt keine Kante, Finanzen und Verteidigung springen mit unseren Geldern um wie mit Monopolygeld, das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung macht unsere Landwirte kaputt, wo bleibt das Versprechen Tierwohl? Noch immer werden unsere Tiere bei Haltung, Transport und Schlachtung gequält. Ich könnte noch viele Beispiele aufzeigen, dazu reicht der Platz nicht. Ein weiteres Beispiel ist unsere Bundeswehr. Wir machen uns auf der gesamten Welt zum Gespött. Und, und, und: Rente und Soziales, Wohnungsbau, Mieten usw. - eine Katastrophe.

Scholz findet seine Rolle und Habeck begeht einen für die Grünen nicht immer leichten, aber überparteilich gut vermittelten Kompromisspfad.

Christoph B.: Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Die Herausforderungen sind immens (Ukraine, Corona, Klima, sozialer Zusammenhalt...) und die Rückmeldungen auf jegliche Äußerungen unmittelbar und hart. Außenpolitisch werden wir anerkennenswert gut von Ministerin Baerbock vertreten, Scholz findet seine Rolle und Habeck begeht einen für die Grünen nicht immer leichten, aber überparteilich gut vermittelten Kompromisspfad. Größeren Nachbesserungsbedarf gibt es bei den FDP-Ministerien: Lindner tut uns allen keinen Gefallen mit den Tankzuschüssen, vielmehr sollte hier sozial gerechter gesteuert werden - wer SUVs, Camper und ähnliche Kolosse bewegt, bedarf zumeist keines staatlichen Zuschusses. Und bei der vorschnellen Abräumung der Corona-Maßnahmen wird der Begriff der gesellschaftlichen Freiheit mit dem Ruf nach Rückkehr zu "individueller Freiheit" konterkariert. - Insgesamt würde weniger Parteiklüngel guttun.

Die Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen, FDP und SPD hätte beispielgebend sein können, wie man sich den Gegenständen nähert, deren Verständnis und Erkenntnis für das Überleben der Menschheit essenziell ist

Ralf R.: Zunehmend wird klarer, dass aus dem noch im zurückliegenden Wahlkampf abgegebenen Versprechen "Scholz packt das an" inzwischen ein geradezu luziferischer Griff nach der absoluten Macht geworden ist. Daran verbrennt sich die Bundesregierung aber nur ihre eigenen Finger selbst. Angesichts solch eines offenkundigen Fehlgriffs bleibt bloß eine tiefe Enttäuschung zurück. Die Koalition aus Bündnis 90/Die Grünen, FDP und SPD hätte beispielgebend sein können, wie man sich den Gegenständen nähert, deren Verständnis und Erkenntnis für das Überleben der Menschheit essenziell ist. Die sich ihr dadurch bietende Chance hat sie jedoch nach nur 100 Tagen im Amt bereits jetzt verspielt.