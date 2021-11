100 Meter mit 105 Jahren

Julia Hawkins läuft gerne. Das hat sie mit einer großen Anzahl Menschen auf der Welt gemein. Sogar für Wettrennen kann sich die Lady aus Louisiana in den USA erwärmen. Ihre Spezialdistanz sind die 100 Meter. Für die sie eben erst einen denkwürdigen Weltrekord aufgestellt hat.

Die rüstige Dame legte die Strecke in einer Minute und zwei Sekunden zurück. Wie viele Hundertstel nach der Sekunde noch zu zählen gewesen wären, ist unwichtig. Denn mit 105 Jahren misst man Zeit ohnehin nach anderen Maßstäben. Mrs. Hawkins jedenfalls trägt nicht umsonst den Beinamen „Hurricane“.

Denn in ihrer Altersklasse ist es ziemlich einsam um sie geworden. Sie hat sozusagen die Rekordmarke überhaupt erst gesetzt, denn die meisten 105-Jährigen bewegen sich nur noch äußerst selten überirdisch fort. Wenn sie demnächst also wieder die Aschenbahn mit ihren flinken Beinchen fast zum Glühen bringt, tritt sie folgerichtig in erster Linie gegen sich selbst an. Schön zu sehen, dass es sich selbst in späten Jahren noch lohnt, den inneren Schweinehund zu besiegen. Es wäre natürlich vermessen zu sagen, Julia „Hurricane“ Hawkins versuche dem Unvermeidlichen davonzulaufen. Auch sie wird wahrscheinlich eines Tages ein bisschen kürzer und damit langsamer treten müssen. Und für die 100 Meter dann vielleicht eineinhalb Minuten brauchen. In dem Alter darf man verschnaufen und über die Schulter schauen, wer sonst so alles auf der Strecke geblieben ist. Für Mrs. Hawkins gilt aber bis auf weiteres: „Die Julia in ihrem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf.“ (nyf)