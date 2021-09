100 Flaschen für 100 Jahre

Die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Dort gibt es neben der berühmten Schokolade auch berühmte Berge. Außerdem fährt die Bahn so pünktlich, dass die deutschen Kollegen an Zauberei glauben. Streiks gibt’s keine. Kein Wunder, dass es sich in der Eidgenossenschaft gut leben lässt: Immer mehr Leute werden 100 Jahre alt. Das freut die kantonalen Regierungen und sie feiern mit großzügigen Weinpräsenten.

Im Kanton Freiburg ist die Freude über jede neue 100-Jährige derart groß, dass ein sogenannter Staatsrat zum Geburtstag gleich mit 100 Falschen Wein vor der Türe steht. Entgegen der augenscheinlichen Annahme, dass sich die Jubilarin mit solchen Mengen gemütlich ins Jenseits picheln soll, geht es einzig und allein ums Anstoßen. Denn wenn einer 100 wird, lungern jede Menge Gratulanten uns Haus herum, die ihn naturgemäß feuchtfröhlich hochleben lassen wollen.

Andere Kantone in der Schweiz sind eher knausrig. Eine furztrockene Angelegenheit ist der 100. Geburtstag in Neuenburg. Da gibt’s einen Strauß Blumen und einen Brief mit warmen Worten. Es lohnt sich dort also gar nicht so richtig, ein biblisches Alter zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre, mit 99 noch geschwind nach Freiburg umzuziehen. Die Kantone liegen in direkter Nachbarschaft. Manchmal wird Rotwein eine gesundheitsförderliche zugeschrieben. Erst am 100. Geburtstag damit aufzukreuzen, ist schon ein bisschen spät. Andererseits: Man kann auch ohne Alkohol lustig sein. Auch wenn sie im schönen Kanton Freiburg nicht so recht daran glauben. (nyf)