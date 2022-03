Viola Schrenk (51), Studieninspektorin am Evangelischen Stift in Tübingen, hat sich in Zeiten des Krieges und der Corona-Krise eine ausgesprochen zuversichtliche, von Glauben und Gottvertrauen geprägte Haltung bewahrt: „Ich werbe für einen kirchlichen Blick nach innen und nach außen. Menschen sollten Kirche als ihren Ort wahrnehmen können, an dem sie im Alltag Glaubensleben gestalten können.“ Schrenk: „Ich will dabei geografische Orte genauso in den Blick nehmen wie thematische Orte.“ Die Kirche müsse ihre „Anschlussfähigkeit an Wissenschaft und Kultur, Politik, Kunst und Musik“ sicherstellen. Denn Christen seien Teil einer Gesellschaft und der Weltgemeinschaft.

Die 51-Jährige hat nach ihrem Studium in Berlin gelebt und dort auch promoviert, bevor sie als Gemeindepfarrerin in den Nordschwarzwald ging. In Tübingen ist sie seit September 2017 im Leitungsgremium des Evangelischen Stifts tätig, in dem Pfarramts- und Lehramtsstudierende leben und lernen. Der theologisch liberale Gesprächskreis „Offene Kirche“ will sie unterstützen. Schrenk ist ledig und lebt mit ihrer betagten Mutter zusammen.

Schrenk versteht das Amt der Bischöfin oder des Bischofs als geistliches Amt: „Wir sollten Menschen in allen Lebenslagen begleiten.“ Daher müsse die Kirche auch alle Lebenslagen und -situationen akzeptieren: Klassische Familien ebenso wie Alleinerziehende oder Menschen in queeren Partnerschaften: „Wichtig ist daher, dass Menschen Kirche als einen Raum erleben, in dem sie ernst genommen werden.“

Diakonisches Handeln ist nach Schrenks Meinung ein „Urprojekt der Kirche“. Kirche müsse in die Gesellschaft hineinwirken, etwa durch Vesperkirchen oder Flüchtlingsarbeit. Ein weiteres Anliegen sei die Bewahrung der Schöpfung. Die Verantwortung für die Lebensgrundlagen gehe über Klimaschutz hinaus zu einer Klimagerechtigkeit. Als Bischöfin werde ihr vor allem das gute Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche am Herzen liegen. (mö)