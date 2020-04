„Übertragung auf Haustiere selten“

Es gibt Berichte von Übertragungen des Coronavirus von Mensch auf Tier. Darüber sprach Daniel Hadrys mit dem Virologen Professor Thomas Mertens.

In New York hat sich ein Tiger mit dem Coronavirus angesteckt. Kann jedes Virus von Menschen auf Tiere und umgekehrt übertragen werden?

Zur Erklärung: Viren können sich nur in lebenden Zellen vermehren. Bei Viren von Menschen und Tieren sind dies in der Natur Zellen, die sich in einem ganzen Organismus befinden, also in einzelnen Tieren oder auch im Menschen. Ein Organismus, in dem sich ein bestimmtes Virus nach Infektion vermehren kann, bezeichnet man als einen Wirt des jeweiligen Virus. Das sogenannte Wirtsspektrum ist bei manchen Viren sehr eng, d.h. dieses Virus kann z.B. nur die Spezies Mensch infizieren, das Wirtsspektrum eines anderen Virus kann breit sein, d.h. es kann Menschen und/oder bestimmte Tiere, also andere Spezies, infizieren. Dies kann auch bei nahe verwandten Viren sehr unterschiedlich sein. So können z.B. Influenza-A-Viren den Menschen und auch unterschiedliche Tierspezies infizieren, während Influenza-B-Viren eigentlich nur den Menschen infizieren. Das Masernvirus als weiteres Beispiel infiziert nur den Menschen. Die Antwort kann also nur heißen, dass unter natürlichen Bedingungen manche Viren nur eine Spezies infizieren können (enges Wirtsspektrum) und andere mehrere Spezies infizieren können (breites Wirtsspektrum). Nun gibt es aber auch „Unfälle“ in der Natur, dass nämlich ein Virus einen Wirtswechsel vollzieht. Das ist in der Geschichte der belebten Natur immer wieder gelegentlich vorgekommen. Wir haben dies sogar in den letzten Jahrzehnten mehrfach erlebt. Allgemein ist dies sehr bekannt bei HIV und bei Ebola, weniger bekannt bei einigen anderen Viren. Allerdings haben sich die Konsequenzen solcher Wirtswechsel in den Jahrtausenden enorm geändert, z.B. durch Zunahme der Menschen, der Tierhaltung und der enorm schnellen Reisemöglichkeiten. SARS-CoV-2 war so ein „Unfall“ der Natur, wo ein Virus bestimmter Fledermäuse über einen noch unbekannten Zwischenwirt auf den Menschen wechselte.

Können sich auch Haustiere mit dem Coronavirus anstecken?

Offenbar ist das unter bestimmten Umständen möglich, allerdings spricht derzeit alles dafür, dass dies selten geschieht und dass es keine Rolle für die Epidemiologie, also Ausbreitung von SARS-CoV-2, beim Menschen spielt.

Gibt es Unterschiede zwischen Hunden, Katzen und Vögeln bezüglich der Ansteckungsgefahr?

Die wenigen Untersuchungen, die hierzu bereits abgeschlossen sind, zeigen, dass Katzen (Tiger!) und Frettchen sich effizient infizieren lassen, zumindest im Labor. Hunde, Schweine, Enten und Hühner sind auch im Labor getestet worden und vermehren SARS-CoV-2 nur ganz schlecht, sodass eine Übertragung zwischen diesen Tieren unwahrscheinlich scheint. Zwischen Katzen war eine Übertragung bei getrennten Käfigen möglich, aber nur wenig effizient.

Wie können Menschen ihre Haustiere vor Ansteckung schützen?

Als Vorsichtsmaßnahme sollten grundsätzlich Menschen und Tiere ihre jeweilige Nahrungsaufnahme strikt trennen, also nichts gemeinsam verzehren, auf Kontaktabstand achten, nicht „schmusen“ und die Menschen sollten sich nach Kontakten mit Tieren die Hände mit Seife waschen.