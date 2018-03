„Überhitzt“ auf der Zielgeraden

Ein Schwächeanfall von Hillary Clinton am Sonntag hat den Gesundheitszustand der 68-Jährigen zwei Monate vor der US-Wahl zum Thema gemacht. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin sagte wegen einer Lungenentzündung ihre Termine in Kalifornien ab.

Als Hillary Clinton die Wohnung ihrer Tochter Chelsea verließ, wo sie sich zwei Stunden lang ausgeruht hatte, versuchte sie so fidel zu wirken, als gäbe es nichts Schöneres, als in Manhattan vor einem Pulk von Kameraleuten schauspielern zu müssen. Sie lächelte und posierte mit einer Schülerin für ein Erinnerungsfoto. Sie fühle sich großartig, es sei ein wunderschöner Tag in New York, rief sie den Reportern zu, bevor sie mit ihren Bodyguards davonfuhr.

Die Szene im Flatiron District Manhattans dürfte ihr einiges an Kraft abverlangt haben, denn im Moment ist es um Clintons Gesundheitszustand nicht gut bestellt. Am Sonntagvormittag musste die Präsidentschaftskandidatin bei der Feier zum Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 vorzeitig das Feld räumen, nachdem sie 90 Minuten in schwüler Hitze durchgehalten hatte.

Ein Passant stellte ein Video ins Netz, das erst recht für Wirbel sorgte. Es zeigt, wie Hillary Clinton von ihrer Assistentin gestützt werden muss, als sie am Ground Zero auf einen Van wartet. Es zeigt, wie sie kurz vor dem Einsteigen in die Knie geht, sodass ihre Leibwächter sie auffangen müssen. Wie sie für ein paar Augenblicke die Kontrolle über ihren Körper verliert und möglicherweise auch ihr Bewusstsein.

Hinterher ließ ihr Stab einsilbig verlauten, die Kandidatin habe sich „überhitzt“ gefühlt. Dann schob ihre Ärztin Lisa Bardack eine Erklärung hinterher, die das Karussell der Spekulationen zusätzlich in Schwung brachte. Frau Clinton habe für längere Zeit unter chronischem Husten gelitten und sich am Freitag untersuchen lassen. Dabei habe sie, Dr. Bardack, eine Lungenentzündung diagnostiziert. Die Medizinerin verschrieb Antibiotika und gab der Patientin den Rat, kürzerzutreten.

Die Episode ist nun ein gefundenes Fressen für alle, die glauben, Hillary habe wieder einmal etwas zu verbergen. Es liegt auch an der Clinton’schen Neigung zur Geheimniskrämerei, dass ihr nach aktuellen Umfragen nur 35 Prozent ihrer Landsleute vertrauen. Hätte sie die Zeremonie am Ground Zero nicht vorzeitig verlassen müssen, wäre das mit der Lungenentzündung wahrscheinlich nie publik geworden.

Wieder einmal wirkte es so, als scheue sie die Transparenz, die Amerikaner von ihren Wahlkämpfern erwarten. Dabei ist die Gesundheit der Ex-Außenministerin schon deshalb ein Thema, weil sie im Oktober ihren 69. Geburtstag feiert. Gewinnt sie im November das Votum, hätte sie den von Ronald Reagan gehaltenen Altersrekord fast eingestellt. Der Republikaner hatte 1980 sein erstes Präsidentschaftsduell ebenfalls im Alter von 69 Jahren für sich entschieden, nur um ein paar Monate älter, als die Demokratin es heute ist.

Ein Thema ist ihre Gesundheit auch, weil Hillary Clinton 2012, damals noch Chefin des State Department, nach einem Sturz einen Blutklumpen im Gehirn hatte und eine Zeit lang verschwommene Bilder sah. Wochenlang musste sie eine Spezialbrille tragen. Sechs Monate habe sie bis zur vollen Genesung gebraucht, plauderte ihr Mann Bill einmal aus dem Nähkästchen.

Trump wünscht gute Besserung

Verschwörungstheoretiker wiederum fabulieren von epileptischen Anfällen und Demenz. Eine Sprecherin Donald Trumps wollte neulich sogar eine Sprachstörung bei Hillary ausgemacht haben, die auf eine Fehlfunktion des Hirns zurückgehe. Und Trump selber wird nicht müde, Zweifel zu säen: Seiner Rivalin, behauptet er, fehle die Stärke, die man brauche, um im Oval Office regieren zu können. Am Montag allerdings wünschte Trump ihr gute Besserung. „Ich hoffe, dass sie sich schnell erholen wird“, sagte er im TV-Sender Fox.

Auch die Belastbarkeit des Baulöwen gibt Anlass zu Spekulationen, allein schon, weil er 70 ist. John McCain, 71 Jahre alt, als er sich fürs Weiße Haus bewarb, machte 2008 eine 1173 Seiten dicke Krankenakte publik, um Bedenken zu zerstreuen. Der Leibarzt des Immobilienmoguls, Harold Bornstein, beließ es bislang bei der Feststellung, dass Trump der gesündeste Präsident wäre, der jemals gewählt wurde.