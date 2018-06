„Über die abschlagsfreie Rente oder die Mütterrente streite ich nicht mehr“

Hubert Seiter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, fordert mehr Möglichkeiten für eine flexible Altersvorsorge in Deutschland. „Die Systeme müssten schlicht durchlässiger gestaltet werden“, sagte er im Gespräch mit Claudia Kling und Steffen Range. Zudem sprach er sich für regionale Modelle aus.

Herr Seiter, hat die gesetzliche Rente gerade Oberwasser? Spüren Sie in der Niedrigzinsphase ein Umdenken zu Ihren Gunsten?

Wenn wir unter dem Eindruck des Oberwassers agieren würden, wäre es schlimm. Wir wissen schon, dass die Alterssicherung Probleme hat: Die Menschen werden älter, die Rentenbezugszeiten länger, und alles muss in der Erwerbsphase verdient werden. Es geht nicht darum, höhnisch auf Privatversicherer zu schauen, die wegen der niedrigen Zinsen in Schwierigkeiten sind. Dennoch merken inzwischen einige, dass es nicht verkehrt ist, ein Umlagesystem zu haben und daneben Spielraum für ergänzende Altersvorsorge.

Wäre jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, um das umlagefinanzierte System zu stärken? Wir haben ja Modelle, beispielsweise in der Schweiz, die wir uns zum Vorbild nehmen könnten.

Natürlich. In der gesetzlichen Rentenversicherung wurde vieles abgebaut in Zeiten, in denen viele mit Dollarzeichen in den Augen auf die Rendite der Privatversicherungen geschaut haben. Inzwischen ist wieder Vernunft eingekehrt, und es ist klar geworden, dass sich das Umlagesystem bewährt hat.

Die Bundesregierung will die private Altersvorsorge und die Betriebsrenten fördern. Welche Anreize in der gesetzlichen Altersvorsorge könnten Sie sich vorstellen?

Man muss mehr Möglichkeiten haben einzutreten. Warum soll man sich zum Beispiel in der Rentenversicherung nicht höher versichern können? In guten Zeiten über die Beitragsbemessungsgrenze hinaus einzahlen dürfen? Man könnte auch in der Rentenversicherung Geld ansparen, um Rentenabschläge zu vermeiden. Wenn andere lieber eine Eigentumswohnung kaufen oder „riestern“, ist das natürlich auch in Ordnung. Die Systeme müssten schlicht durchlässiger gestaltet werden.

Wie erklären Sie jungen Menschen die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren?

Über die abschlagsfreie Rente oder die Mütterrente streite ich nicht mehr. Aber: Wenn Menschen die Rente mit 63 erwägen, frage ich sie: Wissen Sie eigentlich, was an Rente rauskommt? Haben Sie mit Ihrem Arbeitgeber geredet, ob er ein lukratives Angebot macht, wenn Sie noch bleiben? Man muss auf die Menschen, die mit 63 gehen wollen, wertschätzend zugehen. Das findet derzeit noch zu wenig statt. Wir ziehen deshalb in Baden-Württemberg einen Firmenservice auf, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu erklären, was auch wir für Leistungen anbieten können, um Menschen im Erwerbsleben zu halten. In die Diskussion muss eine ganz andere Denke rein.

Das klingt nach einem Umdenken auch in den Betrieben.

In den vergangenen Jahren wurden wir meistens geholt, um zu erklären, wie man Arbeitnehmer möglichst schon mit 55, 58 oder 60 zulasten der Rentenversicherung entlässt. Heute fragen uns viele Arbeitgeber, was man tun kann, um ältere Arbeitnehmer zu behalten. Hier in Oberschwaben ist Vollbeschäftigung, und bei den Fachkräften fehlt der Nachwuchs. Warum sollte man da nicht Arbeitnehmern mit 63 entgegenkommen, bevor sie das Unternehmen komplett verlassen? Das ist ein spannendes Thema derzeit: der Dialog über den Wert von Arbeitsleistung.

Aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Zehntausende haben die Rente mit 63 beantragt.

In Baden-Württemberg ist die Zahl leicht unterdurchschnittlich. Hier ist der Diskussionsprozess bereits im Gang. Wir werden auch verstärkt nach Möglichkeiten schauen, um jemanden, der eine Erwerbsunfähigkeitsrente von uns haben will, doch noch, zumindest in Teilzeit im Erwerbsleben zu halten. Das erfordert allerdings, dass der Gesetzgeber die Zuverdienstmöglichkeiten vernünftig und flexibel regelt. Dann kann man Arbeit, Teilarbeit und Teilrente besser miteinander verknüpfen.

Die Pläne der Regierung zu Flexi- und Kombirente finden Sie also gut?

Absolut. Mich irritiert nur, dass darüber seit Monaten beraten wird – und bislang nichts herausgekommen ist. Zudem: Der Gesetzgeber muss sich bewusst sein, dass längere Lebensarbeitszeiten auch Geld kosten. Er muss mehr Investitionen in die Gesundheit und in die Qualifikation der Mitarbeiter ermöglichen. Man kann nicht das Reha-Budget in Baden-Württemberg auf 450 Millionen Euro deckeln und gleichzeitig mehr Investitionen in die längere Arbeitsfähigkeit der Menschen erwarten.

Ist die Situation in Baden-Württemberg vergleichbar mit der anderer Bundesländer?

Man kann Baden-Württemberg beispielsweise nicht mit Mecklenburg-Vorpommern über einen Kamm scheren, hier herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Deshalb muss man gewisse Flexibilitäten zulassen, damit wir regionale Modelle entwickeln können, um gesuchte Fachkräfte länger im Erwerbsleben halten zu können. Warum nicht für ältere Arbeitnehmer beispielsweise die Vierjahresfrist im Rehabereich überdenken? Ich würde gerne mit meiner Selbstverwaltung, hochrangige Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, kleine Spielwiesen abstimmen, um regional angemessen in Gesundheit und Weiterqualifizierung investieren zu können.

Warum verwandelt die Große Koalition jetzt nicht den Elfmeter und verbreitert die Rentenversicherung um weitere Beitragszahler?

Schlicht und ergreifend: Ich weiß es nicht. Ich blase das Thema Erwerbstätigenversicherung jedem ins Ohr – weil es einfach an der Zeit dafür ist, weil es passt und weil es keine Bestrafung derjenigen ist, die ich gerne im System hätte. Es könnte ihnen sogar Sicherheit geben, zum Beispiel schlecht abgesicherten Selbstständigen. Ich würde mir wünschen, dass die Große Koalition dies anpackt.

Werden wir in der Zukunft Kohorten von altersverarmten Rentnern haben?

Wir müssen das Thema Altersarmut im Kontext sehen mit der Erwerbstätigkeit. Altersarmut vermeide ich entweder durch die Erhöhung von Sozialleistungen, was keiner will, oder indem ich die Möglichkeit schaffe, durch ordentlich bezahlte Erwerbstätigkeit eine auskömmliche Versorgung im Alter zu sichern. Wir Rentenversicherer bilanzieren Lebensarbeitsleistung. Und von nichts kommt nichts.

Und was sagen Sie dem Heer von Minijobbern in Deutschland?

Mit Minijobs baut man keine Alterssicherung auf, das weiß jeder. Es nützt nichts zu sagen, momentan sind nur zwei Prozent im Alter auf Grundsicherung angewiesen und deshalb ist Altersarmut kein Thema. Auf unseren Konten zeigt sich jetzt schon, dass dieser Anteil deutlich steigen wird. Deshalb ist es so wichtig, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Menschen im Erwerbsleben zu halten, Minijobs tragen dazu nichts bei.

Wenn die Betriebsrente gestärkt würde, könnte dies doch die gesetzliche Rente kannibalisieren. Betrachten Sie die Pläne von Arbeitsministerin Andrea Nahles mit Sorge?

Nein. Zunächst einmal bin ich froh darüber, wenn möglichst oft die gesetzliche Rente um eine Rente, die aus dem Erwerbsleben herauswächst, ergänzt wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die gesetzlichen Rentenversicherer die Betriebsrenten mitorganisieren für die Unternehmen, die es nicht selber machen wollen. Wir haben das Know-how, geringe Verwaltungskosten, eine guten Ruf und wir spekulieren nicht.

Ihr Wunschtraum nach einem langen Berufsleben in der gesetzlichen Rentenversicherung?

Ich möchte möglichst viel von dem, was man uns genommen hat, wieder dorthin holen, wo es hingehört: in die gesetzliche Rentenversicherung. Wie wäre es zum Beispiel mit einem „Riester-Angebot“ durch uns – transparent, kostengünstig, sicher und nicht spekulativ? Wir könnten auch Angebote zur Absicherung von Berufsunfähigkeit entwickeln, das wäre für uns kein Problem.