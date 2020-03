Über 50 000 Corona-Nachweise in Deutschland

Im Ostalbkreis sowie einigen Nachbarkreisen steigen die Fälle der am Coronavirus erkrankten Personen stark an. So melden die Landratsämter 67 neue Fälle im Rems-Murr-Kreis, 102 in Schwäbisch Hall und 42 im Ostalbkreis.

Zudem gab es erneut mehrere Todesfälle aufgrund einer Covid-19-Infektion. Laut Gesundheitsbehörden starben Infizierte im Landkreis Heidenheim, im Kreis Göppingen, im Landkreis Schwäbisch Hall und im Rems-Murr-Kreis.

Die aktuelle Lage in den Kreisen Ostalbkreis: 390 Infizierte - Anstieg um 42 Rems-Murr: ...