Özdemir zerlegt AfD für Yücel-Antrag

Die Alternative für Deutschland (AfD) will den Bundestag als Bühne für eine Kampagne gegen den kürzlich aus der Türkei freigelassenen Journalisten Deniz Yücel nutzen. Doch sie hat nicht mit Cem Özdemir gerechnet.

Der ehemalige Grünen-Chef schnappt sich das Mikro und legt los: „Unser Deutschland ist stärker als Ihr Hass es jemals sein wird “, betont Özdemir. „Ihr tobender Mob wollte mich am Aschermittwoch abschieben." Das gehe leichter als gedacht: Denn am kommenden Samstag sei er bereits wieder in seiner Heimat: „Ich fliege nach Stuttgart, dann nehm ich die S-Bahn.“ An der Endstation liege seine schwäbische Heimat Bad Urach. „Und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen.“

„ Wir reden über die Arbeit eines deutschen Journalisten “, so Özdemir weiter. „Bei uns in Deutschland gibt es keine oberste Zensurbehörde, die gibt es in den Ländern, die sie bewundern.“

„Wer sich so gebirt ist ein Rassist“, sagt Özdemir zur AFD-Fraktion und redet sich erst richtig in Rage: "Ich weiß, in dem Regime von dem sie träumen könnte man mein Mikrophon abstellen, aber das können Sie nicht." Im übrigen könne er gerne die Nummer eines Aussteigertelefons für Neonazis an die AfD-Politiker verteilen, falls gewünscht.

Die AFD-Forderung, den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel öffentlich zu maßregeln, hat der Bundestag anschließend mit großer Mehrheit abgelehnt.