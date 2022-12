Özdemir will weniger Fett, weniger Zucker und mehr Bio im Kantinenessen

Der Handlungsbedarf ist groß: Viele Kinder in Deutschland wiegen mehr, als sie sollten, und die Corona-Maßnahmen haben die Fettpolster weiterwachsen lassen. 16 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen gaben bei einer Forsa-Umfrage in diesem Jahr an, während der Pandemie weiter zugenommen zu haben.

Bei den Erwachsenen sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts etwa zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig, ein Viertel der Erwachsenen ist sogar stark übergewichtig. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat nun in Berlin Eckpunkte einer Ernährungsstrategie vorgestellt, die es jedem ermöglichen soll, sich gesund mit schmackhaften Produkten zu ernähren, die zudem klimafreundlich und nachhaltig sein sollen. Doch wie soll das funktionieren?

Mehr Linsen und Broccoli statt Schnitzel mit Pommes

Er werde die Gemeinschaftsverpflegung als Hebel nutzen, kündigte der Grünen-Politiker an. Das Essen, was in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Mensen, Kitas und Schulen auf den Tisch kommt, soll künftig weniger Zucker, Salz und Fett enthalten und obendrauf möglichst aus der heimischen Landwirtschaft stammen. Schulkinder, Patienten und Angestellte sollen mehr Gefallen an Äpfel, Broccoli und Linsen finden als an Schnitzel mit Pommes. Die Menschen müssten die Erfahrung machen, wie gut Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte schmeckten, um auf eine gesunde Ernährung umzusteigen, ist Özdemir überzeugt. Vorschriften machen will er indes nicht.

Der Landwirtschaftsminister hat vor allem die Kinder im Blick – und da schlägt auch seine eigene Biografie durch. Als Kind in einem Arbeiterhaushalt habe er jahrelang von Currywurst mit Pommes gelebt, weil in der Schule kein Mittagstisch angeboten wurde. Ernährung sei auch eine Frage der Gerechtigkeit, da vor allem Kinder aus ärmeren und migrantischen Haushalten übergewichtig seien. „Es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland nicht möglich sein soll, jedem Kind, unabhängig vom Geldbeutel, ein vollwertiges Essen anzubieten“, sagte Özdemir.

Lebensmittelwerbung soll eingeschränkt werden

Auch das ist Teil seines Eckpunktepapiers: An Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung soll eingeschränkt werden, weniger Lebensmittel sollen weggeschmissen werden. Die Ampel-Parteien hatten bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass in Sendungen und Formaten, die sich an unter 14-Jährige richten, nicht mehr für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt geworben werden dürfe.

Unterm Strich enthält das Eckpunktepapier allerdings wenig Überraschendes. Die Vorschläge, die gemacht werden, entsprechen weitgehend den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Auch die DGE empfiehlt beispielsweise eine „ausgewogene pflanzenbetonte Ernährung“ sowie „ökologische und fair gehandelte Lebensmittel“ einzukaufen. Doch bislang sind diese Qualitätsstandards eben nicht verbindlich in der Gemeinschaftsverpflegung – und das soll sich, so Özdemir, bis 2030 ändern. Der Landwirtschaftsminister hat jedoch noch dicke Bretter zu bohren, wenn er mit seiner Strategie erfolgreich sein will. Bislang ist sie nicht mehr als eine Absichtserklärung.

Widerstand aus den Reihen der Ampel-Parteien

Dass Özdemir mit Widerstand – auch aus den Reihen der Koalitionsparteien – rechnen muss, zeichnet sich bereits ab. Der agrarpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Gero Hocker, kritisierte, der Landwirtschaftsminister bleibe hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Punkte Bewegung und Ernährungskompetenz kämen in dem Eckpunktepapier „deutlich zu kurz“.

Die FDP ist ohnehin kein großer Freund von Özdemirs Vorhaben. das war bereits vor der Kabinettssitzung klar. Sein Plan, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu senken, war am Widerstand der Liberalen gescheitert. Auf die Frage, ob der Finanzminister hinter dem Ernährungsstrategie stehe, antwortete Özdemir am Mittwoch, Christian Lindner habe dem Eckpunktepapier zugestimmt.

Auch die Union findet nichts Positives an der geplanten Ernährungsstrategie. Özdemir wolle das Vorhaben „zum Instrument der Sozial- und Integrationspolitik machen“, kritisierte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Steffen Bilger. „Die Ernährungsfrage taugt aber nicht als Schalthebel zum Umbau der Gesellschaft, wie ihn die Grünen sich vorstellen.“

Rückhalt von Kinderärzten und der AOK

Immerhin: Özdemir kann auf den Rückhalt von Ärzten und Krankenkassen bauen. „Wir fordern ja schon seit Jahr und Tag beispielsweise weniger Zucker in der Ernährung und eine Werbeverbot für Dickmacher, um vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien zu schützen“, sagte eine Sprecherin des Bundesverbands für Kinder- und Jugendärzte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Die AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann lobte, die Eckpunkte gingen „in die richtige Richtung“, gleichzeitig mahnte sie aber eine rasche Umsetzung an. „Wir sollten schneller von abstrakten Ankündigungen ins konkrete Tun kommen und die Umsetzungsziele ehrgeiziger definieren“, so Reimann. Die aktuelle Familienstudie der AOK habe ergeben, dass sich 80 Prozent der Bürger klare Vorgaben der Bundesregierung an die Lebensmittelindustrie wünschten, um die Auswahl der Lebensmittel nach Umwelt- und Gesundheitsaspekten zu erleichtern.