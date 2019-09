Özdemir fordert Fraktionsspitze heraus

Der Titelträger des Wettbewerbs „Blaskapelle des Südens 2019“ steht fest: Es ist der Musikverein Kehlen aus dem Bodenseekreis bei Meckenbeuren. Die etwa 50 Musikerinnen und Musiker um den Vorsitzenden Daniel Schneider und Dirigent Wolfgang Schuler konnten die Fachjury wie das Publikum überzeugen und die begehrte Trophäe in Empfang nehmen. Sie wetteifern in einem packenden Finale mit bester Stimmungs- und Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Blochingen (Mengen, Kreis Sigmaringen) und der Musikkapelle Simmerberg (Landkreis Lindau) in ...