Österreich wählt die gemäßigte Variante: Van der Bellen bleibt Bundespräsident

Für den Montag hatte sich Alexander Van der Bellen vorgenommen, „etwas auszuschlafen, bevor die Arbeit weitergeht.“ Tags zuvor war der 78-jährige Politiker mit ruhendem Grünen-Parteibuch in Österreich erneut zum Bundespräsidenten gewählt worden. Er hatte 56 Prozent der Stimmen bekommen und sich gegen sechs Mitbewerber durchgesetzt. Das reichte, der Alpenrepublik blieben damit weitere vier Wochen Wahlkampf und eine Stichwahl erspart.

Der Kandidat Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ erzielte als Zweitplatzierter knapp 18 Prozent. Dieses verhältnismäßig schlechte Ergebnis lässt sich damit erklären, dass es drei weitere Bewerber am rechten bis rechtsradikalen Rand gab, die auf insgesamt 13 Prozent kamen, welche sonst der FPÖ zugutegekommen wären.

Extreme Mitbewerber

Tags darauf diskutierte Österreich über die Absonderlichkeiten des Wahlkampfes und der Wahl: Das Geschehen war thematisch geprägt von den Bewerbern ohne Aussichten, dafür aber mit umso kühneren Forderungen. So wurde immer wieder verlangt, das „System“ abzuschaffen. Die vier rechten Bewerber kündigten auch an, im Falle eines Wahlsieges die gesamte Bundesregierung zu entlassen – was es in Österreich in der Nachkriegszeit noch nie gegeben hatte.

Die Wahl zeigt, welch starke Kluft durch die Alpenrepublik geht. Das Land hat mit ähnlich massiven Problemen wie Deutschland zu kämpfen, es geht um Energieknappheit, Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Corona-Politik. Einen Achtungserfolg erreichte der 35-jährige Punkmusiker und Arzt Michael Wlazny mit seiner „Bierpartei“, die links-anarchistisch ausgerichtet ist. Mit 8,4 Prozent der Stimmen kam er auf den dritten Platz.

Der geeignetste Kandidat

Van der Bellen war kein Kandidat der Herzen, dafür tritt er zu ernst auf, wirkt knorrig und unnahbar. Doch hat er die Mehrheit davon überzeugt, dass er als erfahrener Politiker, der schon sechs Jahre lang in der Wiener Hofburg Präsident war, am ehesten in der Lage ist, dem Land aus der Krise zu helfen.