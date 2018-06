Österreich und Ungarn wollen sich für Schutz der EU-Außengrenzen einsetzen

Österreich und Ungarn wollen sich angesichts der illegalen Zuwanderung von Migranten gemeinsam für einen starken Schutz der EU-Außengrenzen einsetzen. Das bekräftigten der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag bei einem Treffen in Wien.

Wegen des Orban-Besuchs bekam Kurz, seit rund 40 Tagen Kanzler, von der Opposition und den Medien ordentlich Schelte. Ob er ausgerechnet den Autokraten, EU-Feind und Putin-Freund als ersten ausländischen Gast empfangen müsse, fragten Kritiker. Österreichs neu gewählter Regierungschef trat dem Eindruck entgegen, er wolle mit den Visegrad-Staaten Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei ein Bündnis gegen die EU und besonders gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schmieden. Er habe eine Einladung nach Budapest als erstem Auslandsbesuch abgelehnt, ließ Kurz wissen. Die Orban-Visite in Wien wurde nicht als offizieller Staats-, sondern nur als „Arbeitsbesuch“ eingestuft.

Gleichwohl verstehen sich Kurz und Orban, was die Zukunft der Europäischen Union betrifft, bestens. Beide wollen stärkere Nationalstaaten. Indes hütet sich Kurz, die EU wie Orban als feindliche Übermacht zu bezeichnen. Der Wiener Kanzler versteht sich eher als „Brückenbauer“ zwischen westlichen und östlichen Mitgliedsstaaten. Orban wiederum – wegen seines autokratischen Regierungsstils und mangelnden Gemeinschaftssinns von der EU-Kommission ständig abgemahnt – nutzt den Wien-Besuch im anlaufenden Wahlkampf daheim als Nachweis, dass er in der EU nicht so stark isoliert sei wie man in Brüssel annehme.

Seit dem Wechsel in Wien zur ÖVP/FPÖ-Regierung sieht Orban Österreich als verlässlicheren Verbündeten als zuvor. Ausdrücklich hatte er sich ein Gespräch mit FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gewünscht. Strache steht ihm ideologisch näher als Kurz, obwohl dessen ÖVP und Orbans Partei Fidesz der Familie der Europäischen Volksparteien angehören. Strache ist seit Jahren ein Fan von Orban: In einer Rede rechtfertigte sich der Vizekanzler kürzlich vor murrenden Parteifreunden, dass die FPÖ eben nicht allein regiere: „Sonst könnten wir es machen wie der Orban.“

Im Wahlkampf hatten sich Kurz und Strache einen peinlichen Wettstreit geliefert, wer den kürzeren Draht zu Orban habe. „Ich kann Ihnen helfen, dass Sie einen Termin bekommen, Herr Strache“, prahlte Kurz damals.