Ökostrom macht Kraftwerke zunehmend unrentabel

Die Stromversorger wollen immer mehr Kraftwerke stilllegen, weil sie wegen der Ökostrom-Konkurrenz unrentabel geworden sind. Gleichzeitig werden sie benötigt. Sie sind wetterunabhängig und können rund um die Uhr Strom produzieren.

Die Zahl der Stilllegungsanträge von konventionellen Kraftwerken steigt rasant an: Bei der Bundesnetzagentur liegen aktuell 47 Anträge vor. Es geht insgesamt um eine Kraftwerkskapazität von 13 500 Megawatt. Zum Vergleich: Ein Windrad hat derzeit eine Leistung von im Schnitt etwa drei Megawatt. Laut Bundesnetzagentur geht es bei 27 Anträgen um endgültige Stilllegungen. Der Rest bezieht sich auf vorübergehende Abschaltungen von Kraftwerksblöcken.

Es werden aber nicht alle Stilllegungsanträge genehmigt. In sieben der 47 Fälle hat die Bundesnetzagentur Kraftwerksblöcke als „systemrelevant“ eingestuft. Dabei geht es um die fünf Kraftwerksblöcke der EnBW in Marbach und Walheim in Baden-Württemberg sowie zwei Blöcke des EON-Kraftwerks im bayerischen Ingolstadt. Laut Bundesnetzagentur gelten diese Kraftwerke als unverzichtbar für die Versorgungssicherheit und müssen vorerst weiterbetrieben werden – die Kosten dafür werden auf alle Stromkunden umgelegt. Grundlage dafür ist die bis 2017 befristete Reservekraftwerksverordnung. Neun Kernkraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 12 696 Megawatt sind noch am Netz. Bis spätestens Ende 2022 soll der letzte Reaktor abgeschaltet werden.

Ökostrom ist indes dank der kräftigen Förderung überaus erfolgreich. Zudem besteht ein Einspeisevorrang in das Stromnetz. Konventionelle Kraftwerke sind dadurch längst nicht mehr voll ausgelastet, werden häufiger nur noch bei schlechtem Wetter, Windflaute oder zur Nachtzeit benötigt, wenn der Verbrauch geringer ist. Das Problem für konventionelle Kraftwerke ist, dass sie sich unter dem Strich nicht mehr rechnen. Zudem sinkt durch das große Angebot an Ökostrom der Börsenpreis für Strom – auch das bringt die Konzerne in die Bredouille.

Die Kraftwerksstilllegungen erhöhen auch nicht die Blackout-Gefahr in Deutschland. Die Bundesnetzagentur ist dafür zuständig, die Stromversorgung zu gewährleisten und die Gefahr von Stromausfällen zu bannen. Die Bonner Behörde entwickelt Notfallpläne für den Winter, wenn der Stromverbrauch besonders hoch ist, und bestimmt, welche Kraftwerke Kaltreserve sind.