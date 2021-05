Ökonom Otte neuer Chef der Werte-Union

Von Schwäbische Zeitung

Das Gesundheitsamt hat am Sonntag, 30. Mai amtlich festgestellt, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag. Damit treten ab Montag, 31. Mai, neue Regelungen in Kraft

Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen sind Treffen mit bis zu 10 Personen aus drei Haushalten zulässig. Kinder bis 13 Jahre, Genesene und Geimpfte werden dabei nicht mitgezählt. Im Einzelhandel ist Einkaufen wieder ohne Negativtest, ohne Terminvereinbarung und mit einer größeren ...