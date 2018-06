Ähnlicher als erwünscht

Nun also alle gleichzeitig. Die CDU wollte ihren Leitantrag zur Flüchtlingspolitik eigentlich bis zum Sonntag beraten und in letzter Minute vor ihrem Parteitag schnüren. Doch jetzt wurde das Ganze vorgezogen, um nicht der SPD das Feld zu überlassen, die ihrerseits auf dem Parteitag bereits jetzt den Antrag zu einer integrativen Flüchtlingspolitik vorstellte.

Wäre Angela Merkel nicht Parteivorsitzende, hätten sich die beiden Anträge vielleicht stark unterschieden. Vielleicht hätte dann die Obergrenze für Flüchtlinge ihren Weg in den CDU-Antrag gefunden. Doch mit Merkel geht dies nicht, sie hat schließlich schon zu einem frühen Zeitpunkt daran erinnert, dass das deutsche Asylrecht keine Obergrenzen kennt. So unterscheiden sich die SPD und CDU nur in Nuancen, während die Gemeinsamkeiten überwiegen. Außengrenzen sichern, Fluchtursachen vor Ort bekämpfen helfen, gute Integration jener, die schon da sind, ist Gemeingut. Bleibt das Einwanderungsgesetz, das die SPD weit nachdrücklicher fordert als die CDU. Doch beide Parteien wissen auch, dass viele an ihrer Basis die Schwierigkeiten für größer halten als die Parteispitze. Die CDU hat in der Flüchtlingspolitik die Maximen „ordnen, steuern und reduzieren“ in ihrem Antrag, die SPD fordert mehr europäische Solidarität bei der Verteilung der Menschen. Die beiden Großkoalitionäre sind sich ähnlicher, als sie es selbst wünschen.