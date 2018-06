Zwilling ohne Führerschein gibt sich als Bruder aus

Bei einer Verkehrskontrolle in Hessen hat sich ein 25-Jähriger als sein Zwillingsbruder ausgegeben - war damit letztlich aber erfolglos. Der junge Mann, der keinen Führerschein hat, war am Montagabend in Darmstadt von der Polizei angehalten worden.

Er gab die Personalien seines Bruders an und erklärte, dass er keine Papier dabei habe. Die Beamten bekamen aber rasch heraus, dass es einen Zwillingsbruder ohne Führerschein gibt und witterten das falsche Spiel. Da der 25-Jährige in der Vergangenheit schon einmal Fingerabdrücke abgeben musste, brachte ein Vergleich Klarheit.

Nun läuft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wie die Beamten am Dienstag berichteten.